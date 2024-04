''Mi hanno rimbalzato in maniera davvero brutta'': Diletta Leotta non è stata fatta entrare nella discoteca più famosa del mondo, il racconto

La conduttrice 32enne lo confessa a Daniele Battaglia in diretta radio a 105 Take Away

Nonostante fosse insieme al compagno Loris Karius, famoso calciatore, non è riuscita a varcare la soglia

Non sarebbe mai accaduto in Italia, dove è famosissima. E’ comunque strano che le sia accaduto in Germania, patria del compagno Loris Karius, calciatore tedesco 31enne di successo, portiere del Newcastle. Diletta Leotta quando è stata in vacanza a Berlino, a fine marzo, non è stata fatta entrare nella discoteca più famosa al mondo, il Berghain. La conduttrice 32enne lo confessa a Daniele Battaglia in diretta radio a 105 Take Away, il programma che da anni conducono in coppia. “Mi hanno rimbalzato in maniera davvero brutta”, sottolinea.

ll Berghain è un famoso club techno di Berlino, il suo nome non è altro non è che una crasi tra i nomi dei due quartieri tra i quali è situato il locale, Kreuzberg e Friedrichshain. Considerato uno dei club underground più importanti del pianeta, non accetta prenotazioni. Nonostante il costo dell’ingresso sia di soli 15 euro, sembra che sia quasi impossibile varcarne la soglia. Il pagamento del biglietto è solo in contanti.

“Sai Daniele che sono stata a Berlino e sai che ti avevo detto che avrei avuto tanta voglia di andare a vedere il Berghain, questa famosissima discoteca dove però c’è una selezione severissima… Eh…”, esordisce Diletta nel suo racconto.

“Sono arrivata là davanti con il mio cappotto bellissimo, sai quello giallo tutto peloso, con un sorriso smagliante e ho detto ‘Ciao!’. No, ma ragazzi, non mi hanno mai rimbalzato in maniera così brutta - prosegue la Leotta - Tra l’altro Loris ha fatto un errore, perché mi ha spostato per prima, per entrare per prima, sai, solitamente le ragazze hanno più chance, e mi hanno guardato così e mi hanno fatto cenno con la testa di no. E ha riso, ha riso pure”.

Battaglia ironizza cattivello e replica: “Quanto godo, avrei voluto essere lì in quel momento”. Diletta conclude: “Loris mi ha spinto per andare via immediatamente perché lì non puoi insistere: se è no è no”. Si è dovuta rassegnare.