Diletta Leotta, prima uscita ufficiale col nuovo fidanzato Giacomo Cavalli: alle nozze del fratello, foto

Mirko Manola si sposa in Sicilia, la 31enne va insieme al modello e imprenditore 28enne

Il chirurgo plastico ha detto di ‘sì’ alla compagna Irene Simeone a Taormina

Diletta Leotta esce definitivamente allo scoperto con il nuovo fidanzato: la conduttrice Dazn si regala la prima uscita ufficiale con Giacomo Cavalli alle nozze del fratello Mirko Manola che ieri, domenica 18 settembre, ha sposato a Taormina, in Sicilia, Irene Simeone.

Diletta Leotta, prima uscita ufficiale col nuovo fidanzato Giacomo Cavalli: i due alle nozze del fratello della 31enne

Look coloratissimo per Diletta, stretta al modello e imprenditore 28enne. E’ Cavalli ha postare una storia su Instagram in cui si vede insieme a lei. Presentazioni in famiglia per la neo coppia, che, dopo un’estate infuocata in Puglia, ora si gode una giornata importantissima senza mai perdersi di vista.

Look rosa shocking per la conduttrice Dazn

Diletta con gli sposi, Mirko Manola e Irene Simeone

La Leotta indossa un tailleur pantalone rosa shocking. Sorride con gli sposi e anche da sola. Al matrimonio ci sono tantissimi ospiti vip, tra i quali Rossella Fiamingo, Andrea Barzagli e la compagna Maddalena Nullo, Claudio Marchisio e Roberta Sinopoli, Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci, l'ex velina di Striscia la notizia Elena Barolo e Alessandro Martorana. Il fashion designer firma il look di Mirko.

I due tornano insieme a casa a tarda notte

Giacomo Cavalli, nato a Brescia, modello di fama mondiale, laureato in Economia e Marketing all’Università Bocconi di Milano, eccellenza del mondo della vela, era stato avvistato insieme a Diletta a St. Moritz nel gennaio 2022. A fine maggio è stato immortalato alle Baleari sempre con la presentatrice. Poi è arrivata anche la vacanza in Puglia. Ora i due si fanno vedere alla luce del sole.