Donatella Versace in total black per l’ultimo saluto a Giorgio Armani, per anni considerato rivale del fratello Gianni: foto

La stilista 70enne è arrivata alla camera ardente dello stilista morto lo scorso 4 settembre

E’ stata accolta dalla Global Communication Director di Armani

Ha scelto un look total black, incluse décolleté in vernice nera lucida con plateau alto

Donatella Versace è andata a rendere omaggio a Giorgio Armani nella camera ardente allestita all’Armani/Teatro a Milano.

La stilista 70enne si è presentata con un mazzo di fiori bianchi e un look total black - incluse décolleté in vernice nera lucida con plateau alto - in lutto per il decesso dello stimatissimo collega, venuto a mancare il 4 settembre scorso a 91 anni.

Accolta da Anoushka Borghesi, nuova Global Communication Director della Giorgio Armani S.p.A., la Versace è stata tra i tanti volti noti che hanno voluto esserci.

Donatella Versace, 70 anni, alla camera ardente di Giorgio Armani a Milano in look total black incluse décolleté in vernice nera lucida con plateau alto

Fin dalla mattina di sabato 6 settembre una lunga coda di persone comuni si è formata per poter dare l’ultimo saluto a quello che è stato uno dei rappresentanti più famosi della moda italiana nel mondo.

Tra gli altri si sono visti in Via Bergognone anche John e Lavinia Elkann, Gabriele Salvatores, Valeria Mazza, Jo Squillo, Matteo Marzotto.

Appena appreso della scomparsa di Armani, Donatella aveva espresso tutto il suo dolore durante una conversazione con ‘Il Corriere della Sera’. “Grande, grandissimo. Non ci posso credere sia successo”, aveva detto.

“Un vuoto incolmabile. Lo conosco da anni anche se non ci siamo frequentati ma ho qui tra le mani il suo invito. Mi voleva alla sua sfilata: un onore che non dimenticherò mai”, aveva aggiunto.

Aveva affrontato anche l’argomento della presunta rivalità tra Armani e suo fratello Gianni Versace, smentendola: “Non dimenticherò mai l’eleganza di Giorgio Armani e il suo affetto. La gente considerava lui e Gianni nemici a causa del loro stile diverso, ma la verità è che, nonostante fossero così diversi, si rispettavano, si ammiravano tantissimo”.

“Per me sembrava immortale, quindi la notizia della sua scomparsa mi sembra irreale. Per me Giorgio sarà sempre qui, nei nostri cuori e nelle nostre menti. Ha definito stile ed eleganza per generazioni. Il suo stile è eterno”, aveva concluso.