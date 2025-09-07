Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, si è sposata nella sua casa in Piemonte: guarda

La 50enne ha detto ‘sì’ al compagno Roberto Marzano in provincia di Alessandria

La cerimonia nel giardino del casale dove vive con l’icona del cinema italiano

Poi grande festa insieme a fratelli ed amici vivono a tarda sera

Naike Rivelli a 50 anni ha detto “sì”. La figlia di Ornella Muti, volto tv e oggi personalità social, ha sposato il compagno Roberto Marzano.

I due si sono giurati amore eterno nel casale in cui Naike e mamma Ornella ormai vivono immerse nella natura da anni, in provincia di Alessandria, in Piemonte.

Nel pomeriggio di sabato 6 settembre una grande festa ha avuto luogo nel giardino della proprietà. Pochi ma ben selezionati gli invitati.

Naike Rivelli, 50 anni, sposa il compagno Roberto Marzano nel suo casale in Piemonte: il momento della cerimonia con mamma Ornella Muti, 70 anni

Non potevano mancare i familiari più stretti della Rivelli, ovvero i fratelli Andrea e Carolina Fachinetti. Quest’ultima ha anche catturato il bouquet al momento del lancio da parte di Naike.

Ornella Muti e la figlia Naike nel giorno del matrimonio della prima

Naike ha condiviso diversi momenti della giornata con i suoi follower social. Dalla scenografica torta ai balli scatenati. Non è stata infatti venduta nessuna esclusiva fotografica dell’evento, nonostante fossero arrivate diverse proposte interessanti.

Il lancio del bouquet, 'catturato' dalla sorella di Naike, Carolina Fachientti

A spiegare perché le esclusive fossero state rifiutate era stata proprio qualche settimana fa la stessa Naike.

Naike e Roberto al taglio della torta

Screenshot

Naike balla con i fratelli Andrea e Carolina Fachinetti

Naike - che ha già un figlio adulto, Akash, avuto da giovanissima - aveva fatto sapere: “Sono uscite ieri le pubblicazioni, il 6 settembre io mi sposo e già iniziano le telefonate, le esclusive…ma chi cavolo… il giorno mio, il giorno più importante… e secondo voi io lo vendo a qualcuno che devo avere presente al nostro matrimonio a farsi i ca… nostri?”.