Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, si è sposata nella sua casa in Piemonte: guarda

- La 50enne ha detto ‘sì’ al compagno Roberto Marzano in provincia di Alessandria
- La cerimonia nel giardino del casale dove vive con l’icona del cinema italiano
- Poi grande festa insieme a fratelli ed amici vivono a tarda sera
Naike Rivelli a 50 anni ha detto “sì”. La figlia di Ornella Muti, volto tv e oggi personalità social, ha sposato il compagno Roberto Marzano.
I due si sono giurati amore eterno nel casale in cui Naike e mamma Ornella ormai vivono immerse nella natura da anni, in provincia di Alessandria, in Piemonte.
Nel pomeriggio di sabato 6 settembre una grande festa ha avuto luogo nel giardino della proprietà. Pochi ma ben selezionati gli invitati.
Non potevano mancare i familiari più stretti della Rivelli, ovvero i fratelli Andrea e Carolina Fachinetti. Quest’ultima ha anche catturato il bouquet al momento del lancio da parte di Naike.
Naike ha condiviso diversi momenti della giornata con i suoi follower social. Dalla scenografica torta ai balli scatenati. Non è stata infatti venduta nessuna esclusiva fotografica dell’evento, nonostante fossero arrivate diverse proposte interessanti.
A spiegare perché le esclusive fossero state rifiutate era stata proprio qualche settimana fa la stessa Naike.
Naike - che ha già un figlio adulto, Akash, avuto da giovanissima - aveva fatto sapere: “Sono uscite ieri le pubblicazioni, il 6 settembre io mi sposo e già iniziano le telefonate, le esclusive…ma chi cavolo… il giorno mio, il giorno più importante… e secondo voi io lo vendo a qualcuno che devo avere presente al nostro matrimonio a farsi i ca… nostri?”.