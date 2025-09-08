Melissa Satta e Carlo Beretta sempre insieme: nel bel mezzo dei gossip sulla presunta gravidanza dell'ex velina si fanno vedere al Gran Premio d'Italia, foto

La 39enne indossa un look casual super griffato: t-shirt comoda per celare l’eventuale pancino…?

L’ex velina e il fidanzato sono stati invitati da un noto brand moda all’Autodromo Nazionale di Monza

Dedica un post alla sua giornata speciale, trascorsa, come ormai accade spessissimo, col fidanzato. Melissa Satta e Carlo Beretta sono sempre insieme. Nel bel mezzo dei gossip sulla presunta gravidanza dell'ex velina, la 39enne e il 28enne si fanno vedere al Gran Premio d’Italia. La coppia è stata invitata, come chiarisce lei stessa nel post condiviso su Instagram, da un noto brand di moda all’Autodromo Nazionale di Monza.

La showgirl adotta un look casual super griffato proprio dal marchio che la ospita, Louis Vuitton. Jeans e giubbotto, come pure la borsa, hanno in bella vista il monogramma inconfondibile della notissima azienda. Porta una t-shirt bianca comoda: è per celare sapientemente l’eventuale ‘pancino’?

Melissa sulla dolce attesa che molti danno per certa non dice nulla. Rimane con la bocca cucita, nonostante c’è chi addirittura assicuri di conoscere il sesso del possibile bebè, un altro maschietto dopo Maddox, 9 anni, che la Satta ha avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng.

Lei e Carlo, insieme da poco più di un anno, non danno appigli ulteriori ai molteplici rumor che li avvolgono. Preferiscono godere il loro tempo ‘vicini, vicini’, sempre più complici. Sorridenti e sereni, mostrano il legame importante che vivono giorno per giorno.