Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga festeggiano il primo compleanno della figlia Camilla: party a tema 'fattoria', foto

La festa, con la bella e calda giornata di sole, è all’aperto: è un 7 settembre indimenticabile

La coppia condivide tanti scatti sul social: immancabile la dedica alla piccola

E’ un 7 settembre indimenticabile per tutti loro. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga festeggiano il primo compleanno della figlia Camilla. Sul social condividono tante foto del party a tema ‘fattoria’, organizzato, data la splendida e calda giornata di sole, all’aperto.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga festeggiano il primo compleanno della figlia Camilla: party a tema 'fattoria'

L’allestimento è perfetto, tutto con i toni del rosa. E’ una festa spensierata, per far divertire la bimba: c’è persino un pony su cui i genitori, entusiasti, tengono la figlioletta, pure lei col sorriso stampato sul volto. Per la location è stata scelta la Fattoria Didattica La Campanella, a Rho, in provincia di Milano.

"Tanti auguri per il tuo primo compleanno amore nostro. Sei il nostro sole e oggi speriamo di averti regalato una giornata speciale insieme alle persone che ti vogliono bene! Grazie a tutti per gli auguri e per aver reso questo primo compleanno esattamente come lo immaginavamo", scrivono.

La festa, con la bella e calda giornata di sole, è all’aperto: è un 7 settembre indimenticabile

Rosalinda e Andrea assaporano ora spensierate attorniati da parenti e amici. La torta a tre piani, con il numero 1 sopra e le oche in pasta di zucchero, è deliziosa. La Cannavò porta i capelli legati e indossa un romantico abitino con gonna arricciata. Il papà ha scelto di indossare una polo color panna e sotto pantaloni beige. La 32enne e il 31enne, entusiasti, mettono nell’album dei ricordi questo compleanno, dopo aver celebrato, lo scorso giugno, anche il battesimo di Camilla.

La coppia condivide tanti scatti sul social: immancabile la dedica alla piccola

L’ex attrice, ora influencer, in tv, a Verissimo, aveva parlato della sua vocazione a fare la mamma. “Vorrei una famiglia numerosa. Stiamo costruendo la nostra famiglia, magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla”, aveva confessato.