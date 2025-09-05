La conduttrice 53enne condivide gli scatti dei festeggiamenti tra parenti per celebrare la ragazza

Hanno brindato al The Sanctuary Eco Retreat, delizioso locale con tavoli in giardino a Roma. Anna Falchi festeggia i 18 anni della nipote Stella e pubblica la foto con tutte le parenti. "Famiglia tutta al femminile", scrive la conduttrice 53enne. Condivide gli scatti dei festeggiamenti per la ragazza maggiorenne con un post su Instagram. Insieme a lei c’è pure la figlia Alyssa, nata nel 2010 dalla sua relazione con Denny Montesi.

“Mamma mia quante donne! Eh si! La mia famiglia tutta al femminile, per festeggiare il diciottesimo di Stella Falchi con Paola Tricca, la zia, Nina Falchi, la sorella, Manu, la mamma, Arianna, la cugina, Alyssa, la cuginetta, e io, zia Anna. Benvenuta nel mondo dei maggiorenni”, scrive la presentatrice Rai.

I genitori di Anna Falchi, pseudonimo di Anna Kristiina Palomaki, nata a Tempere, in Finlandia, sono Kaarina Palomäki Sisko, ex indossatrice, e Benito Falchi. Stella è la figlia del fratello Sauro, che ricopre il ruolo di ufficio stampa dell’artista: è la sua ombra. Anche produttore cinematografico, ha realizzato vari film e cortometraggi lavorando con Rai Cinema, Medusa, Cinecittà, Lucky Red, Mibac e molti altri. Nel 2005 ha fondato con la sorella la società di produzione A-Movie Productions SpA. Si è occupato di molte pellicole di successo.