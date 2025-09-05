La ballerina e conduttrice si fa vedere sul social e sottolinea: “L’ho fatto”

Per accorciare la chioma si è affidata alle sapienti mani dell’hair stylist Marco Schiavano

Aveva un caschetto mosso anti-età delizioso. Ma, tornata single, dopo la fine del matrimonio col chirurgo estetico Mario Russo, Samanta Togni cambia look. A 44 anni sceglie un taglio cortissimo con un ciuffo ribelle per ripartire dopo l’estate. E’ un momento in cui la sua vita è tutta in divenire.

Dopo la fine del matrimonio col chirurgo Mario Russo, Samanta Togni cambia look: a 44 anni sceglie un taglio cortissimo per ripartire dopo l’estate

La ballerina e conduttrice si fa vedere sul social con i capelli ‘nuovi, nuovi’ e sottolinea: “L’ho fatto”. Per accorciare la chioma si è affidata alle sapienti mani dell’hair stylist che la segue da molto tempo Marco Schiavano.

Spesso tagliare i capelli dopo la fine di una relazione non è solo un gesto estetico: è un rito di passaggio. Per molte donne è un modo di dire a sé stesse e al mondo che qualcosa è cambiato. I capelli portano memoria: di carezze, di abitudini, di una versione di noi che forse non ci appartiene più. Il taglio diventa allora liberazione. Via le lunghezze, via i pesi del passato. E’ un “ricomincio da me”, un atto di coraggio che segna la volontà di chiudere un capitolo per aprirne un altro. C’è anche un lato pratico: prendersi cura della propria immagine aiuta a ritrovare sicurezza, a guardarsi allo specchio con occhi nuovi. Samanta, probabilmente, aveva bisogno di tutto questo.

La ballerina e conduttrice si fa vedere sul social e sottolinea: “L’ho fatto”. Per accorciare la chioma si è affidata alle sapienti mani dell’hair stylist Marco Schiavano

La Togni ha firmato il divorzio lo scorso 14 marzo: lei e il medico si erano sposati il 15 febbraio 2000, dopo soli 7 mesi insieme. La coppia aveva prima provato a ricucire, ma senza successo. L’unico amore che rimane nella vita dell’artista, al momento, è il figlio Edoardo, avuto nel 2001 da Mirko Trappetti, da cui si è separata nel 2010.