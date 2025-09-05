''Se quel giorno diluvia, io non ci sono, aspetto a casa'': Andreas Muller parla delle nozze con Veronica Peparini e svela la sua grande ansia

Mancano 24 giorni ai fiori d’arancio tra il 29enne e la coreografa e professoressa di Amici 54enne

I due il 18 marzo 2024 sono diventati genitori delle gemelle Penelope e Ginevra

Diranno di sì il 29 settembre. A -24 giorni dal matrimonio, Andreas Muller parla delle nozze con Veronica Peparini e svela la sua grande ansia. “Se quel giorno diluvia, io non ci sono, aspetto a casa”, confessa.

Il danzatore 29enne e la compagna, coreografa e professoressa di Amici 54enne, camminano in strada con le gemelle Penelope e Ginevra, nate il 18 marzo 2024. Veronica è anche madre di Daniele e Olivia, avuti dall’ex. “Come siamo messi?”, chiede lui alla Peparini, riguardo ai fiori d’arancio. Lei replica: “Male. Metà e metà, dai…”. “Cosa ci manca…? Gli ospiti arrivano e sappiamo già cosa accade - prosegue Andreas - La cerimonia è tutta pronta, giusto? Quali canzoni abbiano utilizzato?”. “Beh, quelle che ci rappresentano di più negli anni”, risponde Veronica. “Quindi quelle del nostro percorso, anche quando tu facevi la maestra e io l’allievo?”, sottolinea il ragazzo. Lei dice di sì, ma non desidera spoilerarne alcuna.

“C’è una persona che celebra che è nostro amico”, dice Muller. “Dovrebbe essere lui, speriamo”, controbatte Veronica. “Poi c’è anche uno che canta che è nostro amico, l’aperitivo, poi cena e festa”, continua lui. Andreas desidera ballare con la moglie alle nozze: “Ma dobbiamo andare in sala a montare”. Ai due mancano, però, ancora delle cose da definire: “Segnaposto, menù, grafica”.

“Tu sei sereno o in ansia?”, chiede Veronica al compagno. Andreas confessa: “Se quel giorno piove, diluvia, io non ci sono. Lei festeggerà con tutti gli invitati, vestita da sposa, bellissima. Io aspetto a casa”. “Ma non penso proprio, io non la faccio la festa da sola”, precisa lei.