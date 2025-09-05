''Interrante più Amore mio'': Guendalina Canessa mostra l'ex tronista e padre di sua figlia mentre passa del tempo insieme al suo nuovo fidanzato Eros

  • L’influencer e imprenditrice 43enne è felice del rapporto tra Daniele e l’uomo che ama
  • Ha riallacciato col compagno a cui era stata già legata 15 anni fa, il legame svelato in estate

Guendalina Canessa è innamorata e felice del rapporto che si è instaurato tra Daniele e l’uomo con cui ora sta insieme. In un video mostra l’ex tronista e padre di sua figlia Chloe, 15 anni, mentre passa del tempo al bar insieme al suo nuovo fidanzato Eros. Interrante più amore mio, commenta l’influencer e imprenditrice 43enne.

L’ex gieffina sulla sua strada ha ritrovato Eros, con cui è uscita allo scoperto recentemente. Con lui è volata a Bali. Sul social aveva rivelato: Un amore interrotto 15 anni fa… E adesso together forever”. Da quanto emerge si erano conosciuti in una discoteca a Tropea. Eros la gestiva. Poi, però, dopo una liaison, si erano lasciati.

L’influencer e imprenditrice 43enne è felice del rapporto tra Daniele e l’uomo che ama
Ha riallacciato col compagno a cui era stata già legata 15 anni fa, il legame svelato in estate

Guenda nel 2009 ha cominciato la storia d’amore con Interrante, sposato  il 29 aprile 2010. A luglio i due misero al mondo la loro figlioletta. La coppia si lasciò nel 2014. Lei poi è stata legata a Luca Marin, Pietro Aradori, ha avuto flirt con Claudio Tommassini e l’osteopata Andrea Foriglio. Adesso c’è Eros. Come svela lei,una persona seria, grande lavoratore che mi ama, mi rispetta, mi ama per come sono, che pensa a me e alla famiglia, ecco chi è”.

