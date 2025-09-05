''E' una tela bianca su cui scrivere la mia storia'': Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia, svela il motivo dei tanti tatuaggi

Attraverso i tanti disegni che porta addosso lei si racconta un pochino agli altri

Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia, a Gente rivela il motivo dei tanti tatuaggi che ha addosso. Il corpo, per lei, "è una tela bianca su cui scrivere la mia storia".

Ha foglie di ginkgo biloba sulla schiena, anche una scritta, “Smile”. “Il sorriso non deve mai mancare nella vita”, sottolinea Pamela. Ha scelto pure di farsi incidere sulla pelle una strofa de La Vispa Teresa: “Era la filastrocca che, da bambina, mi cantava mia nonna per farmi addormentare”. Sulle braccia ha moltissimi altri disegni. Non è ancora stanca né pentita di aver fatto i tattoo.

Parlando del fisico tatuato la Camassa dice: “E’ come se fosse una tela bianca sulla quale scrivere la mia storia, è un modo per far conoscere un po’ di me attraverso una forma d’arte che amo”. Ha un’epidermide sana e distesa. Lei chiarisce: “Sono molto attenta, l’idratazione è fondamentale, soprattutto ora che siamo reduci dall’estate e da esposizioni costanti ai raggi solari. Le creme dalla texture fresca ma corposa sono alleate preziose”.

Pamela si regala una detersione profonda per avere una pelle elastica. Il prodotto di cui non riesce a fare a meno? “Olio di cocco, puro e naturale. E’ ottimo sia sui capelli, sia sul viso, sia massaggiato sul corpo. E poi può anche essere lenitivo in caso di prurito da puntura di zanzara”. Per lo scrub si affida pure al fai da te: “Con bicarbonato o zucchero mixati ad acqua: sono leviganti e lasciano la pelle di seta”. E i capelli? “Li domo, perché sono ribelli, con gocce di oli specifici sulle punte o con impacchi di olio evo da tenere tutta la notte”.