La 40enne dice la sua, criticando le colleghe che quando vengono prese di mira, si arrabbiano

La Bonas di Avanti un altro sottolinea: “Mi piaccio, sono felice con me stessa"

Paola Caruso, mentre è in auto, parla dei suoi interventi di chirurgia estetica. Critica qualche collega che, tacciata di non essere una bellezza ‘naturale’, replica via social negando gli ‘aiutini’. Sincera, la showgirl calabrese viene sommersa dagli insulti. Alla 40enne, però, poco importa: “Non me ne frega niente”.

''Tutte si offendono se gli dicono che sono rifatte: a me non frega niente'': Paola Caruso parla dei suoi interventi di chirurgia estetica e viene sommersa di insulti

“Tutte queste che fanno le Storie, che si stizziscono, si incaz*ano perché gli dicono che sono ‘rifatte’. Ma io dico, tutta questa roba naturale che è venuta fuori… Una s’è fatta il seno, il naso, le labbra. Qualche punturina di biorivitalizzazione ce la siamo fatta tutti… Ma se te lo dicono, che rosichi! A me lo dicono tutti i giorni, che faccio, mi incavolo? Ma cosa me ne frega!”, sottolinea la Bonas di Avanti un altro, tornata nel quiz show di Paolo Bonolis.

Paola aggiunge: “Mi piaccio, sono felice con me stessa. Ma cosa si arrabbi, per far parlare… Ora tutti che si offendono se gli dicono che sono rifatte: a me non frega niente. Io mi sono rifatta quel che mi andava di rifare: se piaccio, piaccio, se non piaccio, non piaccio. L’importante è che sto bene con me stessa e sono felice”.

La 40enne dice la sua, criticando le colleghe che quando vengono prese di mira, si arrabbiano

La Caruso poi pubblica una serie di messaggi in cui la insultano per i ritocchi e le scrivono che è “di plastica”. Paola scrive: “Che dovrei fare! La gente è cattiva e i social non fanno altro che veicolare il peggio con facilità”.