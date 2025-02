''Dopo la morte di Totò mi sono chiusa in casa'': la vedova di Schillaci racconta il suo dolore in tv

La 48enne Barbara Lombardi a ‘Verissimo’ ha ripercoso gli ultimi giorni con l’ex calciatore

Schillaci, che con lei ha partecipato anche a ‘Pechino Express’, si è spento lo scorso settembre

Aveva un tumore al colon, anche se sembrava fosse guarito prima dell’arrivo di una recidiva

Barbara Lombardi, 48 anni, ha scelto di raccontare per la prima volta in tv il suo dolore per la perdita di Totò Schillaci, scomparso il 18 settembre scorso a 59 anni, dopo una dura battaglia contro un tumore al colon.

Ospite a “Verissimo”, ha ricordato con emozione l’ex calciatore campione del mondo azzurro, l’uomo con cui ha condiviso dieci anni di matrimonio, descrivendo la loro storia d’amore e gli ultimi momenti vissuti insieme.

“Totò ha capito che forse non avrebbe avuto scampo mentre eravamo a Lipari, sulla tomba del suo grande amico Franco Scoglio. Respirava male, ma volle comunque andare a salutarlo”, ha raccontato Barbara nel programma Mediaset. “Era come se sentisse che il tempo stesse per finire”, ha aggiunto.

Il tumore fu diagnosticato nel 2022 durante un controllo preventivo. “Mia madre ha avuto lo stesso problema e così i medici mi consigliarono di fare degli accertamenti. Totò volle farli anche lui. Ed ecco arrivare la sentenza: tumore al colon”, ha spiegato.

“Fu un colpo durissimo. Si avvilì moltissimo, ma cominciammo subito con radioterapia e chemioterapia. Dopo i cicli di cura, arrivò l’intervento e sembrava che la malattia fosse regredita”, ha affermato.

Nonostante le difficoltà, Totò non perse mai la voglia di lottare, anche se la fatica diventava sempre più evidente. Barbara lo spronò a reagire in ogni momento, persino quando Totò esitava di fronte a nuove sfide: “Non voleva partecipare a Pechino Express (programma che poi fecero insieme, ndr), ma gli dissi: ‘Morirai di depressione, non di cancro’. Sapevo che doveva rimanere attivo, per non lasciarsi sopraffare dalla malattia”.

I giorni più difficili sono arrivati nel settembre del 2024. “Siamo entrati in ospedale il 3 settembre e il 18 lui se n’è andato. Non voleva che lo lasciassi nemmeno per un attimo. Il suo cuore ha continuato a battere oltre ogni limite. Non voleva lasciarmi”, ha raccontato Barbara con la voce rotta dall’emozione.

Dopo la scomparsa di Totò, Barbara ha attraversato un lungo periodo di isolamento. “Mi sono chiusa in casa, non riesco a camminare senza di lui. Ma devo ritrovare il sorriso, è la promessa che gli ho fatto prima che morisse”, ha fatto sapere.