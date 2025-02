Francesca Michielin scoppia in lacrime dopo l'esibizione al Festival di Sanremo: ecco cosa è successo

La cantante 29enne si lascia andare alle lacrime dopo aver cantanto

Durante le prove che precedono il Festival è caduta dalle scale

Francesca Michielin è una delle protagoniste del Festival di Sanremo, non solo sul palco. La cantante 29enne prima dell'inizio della manifestazione canora si è infortunata cadendo dalle scale e durante la seconda serata si è commossa in diretta.

L'esibizione di Francesca Michielin

La Michielin a Sanremo porta un pezzo 'Fango in paradiso', probabilmente dedicato all'ex fidanzato e appena ha finito di cantare non è riuscita a trattenere le lacrime. Carlo Conti le ha consegnato i fiori e lei si è lasciata andare all’emozione: “Oddio, scusate, grazie di cuore a tutti e tutte, buon Festival” ha detto uscendo di scena. Forse la tensione o la commozione, la cantante non ha trattenuto le lacrime. La 29enne sta sicuramente affrontando una settimana impegnativa per i postumi della caduta dei giorni scorsi.

La cantante è scoppiata in lacrime

Francesca ha spiegato: ''Sto usando le stampelle e il tutore per non sovraccaricare e per lasciare che la guarigione vada avanti. I miei fisioterapisti mi hanno spedito il macchinario per la magnetoterapia da Desenzano del Garda. Sul palco riesco a resistere quella mezz’ora fasciata, mi hanno anche attaccato con lo scotch la scarpa al piede. Rimango in piedi solo per quei 3 minuti e mezzo, tempo dell’esibizione”.