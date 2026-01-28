Dopo anni e anni da ‘bionda’, l’ex velina stravolge la sua immagine ed è un successo

“Non sono più la tua bionda”, sottolinea nel post in cui pubblica le foto del taglio

I suoi occhi chiari risaltano ancora maggiormente e diventano quasi ‘ipnotizzanti’. Elena Barolo cambia totalmente look e diventa mora. La 43enne sceglie un sofisticatissimo bob corto e si regala così, oltre a un colore diverso della chioma, anche un nuovo taglio. “Nuovo look, nuova me”, sottolinea nelle sue Storie.

''Nuova me'': Elena Barolo cambia totalmente look e diventa mora, per lei un sofisticatissimo bob corto

I ‘like’ piovono. L’ex velina col caschetto alla francese, detto anche ‘chin bob’, con i capelli all’altezza del mento e le punte leggermente sfilate davanti sta benissimo.

Per anni è stata sempre bionda...

Ora stravolge la sua immagine ed è un successo

Il post su Instagram, in cui lei racconta con alcune foto il suo taglio, raccoglie migliaia di consensi. La Barolo accompagna le immagini e i brevi video con semplici parole: “Non sono più la tua bionda”.

L'ex velina 43enne sceglie il caschetto alla francese e conquista tutti

Dopo anni e anni trascorsi coi capelli chiari, la nuova Elena stravolge la sua immagine ed è un successo. Eleonora Pedron, Costanza Caracciolo, Justine Elizabeth Mattera, Simona Salvemini, Alessia Ventura, Melissa Satta e moltissime altre amiche vip la riempiono di complimenti. “Top, stupenda, wow, bella”, le sottolineano. E’ diversa e fascinosa, il nuovo look le dona una bellezza più misteriosa e chic.