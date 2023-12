''La mia terapia dura 54 ore: 6 ore di infusione col primo farmaco, poi 48 con un altro'': Eleonora Giorgi racconta la sua chemio

L'attrice 70enne spiega perché abbia scelto di curarsi al Cancer Center Humanitas di Milano

Se il tumore si sarà ridotto, in primavera si sottoporrà a un intervento chirurgico

Eleonora Giorgi torna a raccontare il percorso intrapreso per cercare di abbattere il tumore al pancreas. A Gente l’attrice racconta la sua chemio. "La mia terapia dura 54 ore: 6 ore di infusione per il primo farmaco, poi si fa una piccola pausa e infine inizia una seconda infusione di un altro medicinale che dura 48 ore continuative”, spiega la 70enne.

“Li tutto avviene attraverso un apparecchio sottopelle che inietta le sostanze grazie a un catetere. La prima volta di questo percorso ero in macchina con i miei figli in viaggio da Milano a Roma, per il resto del trattamento sono stata in casa perché mi sentivo molto stanca”, prosegue la Giorgi. La sua vita è cambiata. Ha cominciato la terapia l’1 dicembre e continuerà. Ha scelto di curarsi al Cancer Center Humanitas di Milano, spiega perché: “Il mio medico vive e opera a Milano ed è lui che mi ha indirizzato all’Humanitas, dove in oncologia c’è l’ottimo professor Armando Santoro. Voglio precisare che non nutro alcuna sfiducia nei medici di Roma, ma semplicemente totale fiducia nel mio dottore milanese. Dopo la prima fase della terapia sarò seguita a Roma e qui mi sottoporrò ai controlli”.

Eleonora sul suo cammino terapeutico aggiunge: “Se il buon Dio vorrà, il tumore si sarà ridotto e in primavera verrò a Milano per sottopormi all’operazione. Si tenta di ridurre il cancro per rendere più operabile la parte. Per fortuna il mio è alla coda del pancreas e dovrebbe essere più semplice, non ho metastasi”.

Quando ha ricevuto la notizia del cancro era col figlio primogenito Andrea, 43 anni: “Mi aveva accompagnato a fare la Pet (un esame diagnostico, ndr). Siamo rimasti costernati, sconvolti e siamo tornati a casa. Ho impiegato giorni a comprendere che fosse capitato proprio a me. La vera consapevolezza è arrivata il giorno in cui mi hanno inciso la pelle per mettermi il diffusore per la terapia”.

La Giorgi ha svelato la malattia in tv, subito travolta dall’affetto della gente. Il suo ex, Massimo Ciavarro, padre del figlio 32enne Paolo, è stato subito presente: “E’ stato un amore, non lo sentivo da 10 anni. E’ venuto a Roma subito, ha aiutato Paolo con il mio nipotino Gabriele. Mi ha detto che lui pensava io fossi immortale, non poteva credere mi fosse capitata una cosa del genere”. Anche lo scrittore Andrea De Carlo, altro suo storico compagno, le ha scritto.

Eleonora è provata, ma sente il calore di chi le vuole bene: “Vivo alla giornata, non penso mai al fatto che potrei non farcela”