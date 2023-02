L’ex Miss Italia e l’attore nelle vie della Capitale mano nella mano

A metà febbraio sono volati ai tropici con i figli di lei

Eleonora Pedron e Fabio Troiano sono uniti da un forte sentimento. La storia d’amore, iniziata per caso nel 2019 con un incontro fortuito in treno, va a gonfie vele. Dopo le Maldive e qualche giorno in masseria in Puglia, la coppia si prende una pausa a Roma, dove vive l’attore. I due camminano mano nella mano, romantici, per le vie del centro della Capitale.

Eleonora Pedron e Fabio Troiano sempre più inseparabili: dopo le Maldive e la Puglia, passeggiata a Roma insieme

Abbigliamento casual per l’ex Miss Italia 40enne, che indossa jeans, scarpe basse, un cappotto oversize scuro, mini bag a tracolla e un cappello di lana rosso. Giacca impermeabile imbottita per il 48enne. I due, inseparabili, alla vista del paparazzo, non si sottraggono affatto all’obiettivo, anzi: si regalano un bel bacio.

Troiano in questo periodo è impegnato nei vari teatri italiani dove porta in scena “Il dio bambino”, monologo scritto nel 1993 da Giorgio Gaber e Sandro Luporini. La Pedron, appena è possibile, trascorre il tempo insieme a lui. Sono pendolari per amore: lei vive a Monte Carlo con i due figli avuti da Max Biaggi, Inés Angelica e Leon Alexandre, rispettivamente 13 e 12 anni.

La 40enne e il 48enne si scambiano un bacio davanti al fotografo

La sintonia con Fabio è massima, l’artista è entrato nella famiglia della compagna e si è fatto accettare anche dai bambini. Ai tropici, nell’esclusivo Ja Manafaru, un resort a cinque stelle situato su un'isola privata, i due sono volati con loro: sono una bella famiglia allargata.

“Eleonora è imprevedibile e io sono fortunato, mi piace”, ha confessato Fabio a Chi. “Fabio è una persona matura, mi dà sempre quel qualcosa in più che mi manca. Lui è la parola in più, il gesto giusto. E oltre al rapporto fra compagni c’è tanto altro: amicizia, complicità…”, gli ha fatto eco lei.