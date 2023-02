Aida Yespica si presenta a Napoli con un look che lascia a bocca aperta: la scollatura è davvero estrema

L’abito di Christopher Esber le contiene a malapena il seno: è sensualissima

Aida Yespica non smette di stupire, si presenta a Napoli con un look che lascia a bocca aperta: la scollatura è davvero estrema. La showgirl a 40 anni non sfiorisce: con indosso l’abito firmato da Christopher Esber, è sensualissima. Il vestito le contiene appena il prosperoso décolleté.

La venezuelana non ha mai fatto nulla per nascondere le sue forme sinuose. Mamma di Aron, che ha rivisto dopo più di due anni, bloccata in Italia a causa del Covid e di un problema burocratico legato al passaporto, da novembre è anche testimonial di un noto brand di intimo. Jadea, che ha da anni ha ‘assoldato Belen per promuovere i suoi prodotti, ha scelto Aida per l’underwear chic e la lingerie basic.

“Mi piace rappresentare le donne, dee di tutti i giorni”, ha spiegato la sudamericana, che adora la ‘sorellanza’.

Aida è da sempre sicura di sé. Sulla sua immagine fortemente sexy ad aprile scorso a Today ha detto: “Credo che non si debba avere paura a valorizzare il corpo femminile. Il confine con la sessualizzazione è labile, infatti il corpo non va messo in mostra, sbandierato, ma appunto valorizzato. Senza esagerazioni. Il corpo della donna è bello, non c'è nulla di male”. E sui calendari che l’hanno resa celebre ha chiarito: “Alcuni sono stati molto belli. Quando ho fatto quello di GQ è stato un boom. Adesso li fanno diversamente. Comunque lo rifarei, sì. Perché no?”.