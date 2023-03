Il pugile 30enne è in gravi condizioni: è stato operato d’urgenza alla testa

King Toretto è stato colto da un malore dopo un allenamento leggero in palestra

Daniele Scardina, ex di Diletta Leotta è ricoverato in gravissime condizioni. Colto da un malore dopo un allenamento leggero in palestra, è stato immediatamente trasportato in codice rosso in ospedale. Operato d’urgenza alla testa, il pugile 30enne è in coma. La conduttrice. La conduttrice 31enne addolorata gli manda un messaggio pieno di speranza. “Forza Dani”, scrive nelle sue storie, con una emoticon con le mani giunte in preghiera. Anche in tv, in chiusura del suo collegamento dall'Allianz Stadium dove ha seguito per Dazn il derby fra Juventus e Torino, ha un pensiero per lui. "Permettetemi un momento - dice - voglio mandare un saluto e un forte abbraccio a Daniele Scardina. Forza!”.

L'ex di Diletta Leotta, Daniele Scardina, è in coma, la conduttrice addolorata: il suo messaggio

King Toretto, questo il soprannome dello sportivo, ieri, 28 febbraio, dopo essersi allenato, ha avvertito un forte dolore all’orecchio e poi a una gamba. Si è accasciato a terra, perdendo i sensi. Tutto è avvenuto alle 17 nella FitSquare di Buccinasco, vicino Milano, una palestra specializzata in arti da combattimento come pugilato, Kickboxing e Thai boxe. Così hanno riferito i Carabinieri.

Scardina è stato portato urgentemente all’ospedale Humanitas di Rozzano in codice rosso ed è immediatamente stato operato alla testa. Le sue condizioni sarebbero preoccupanti, la prognosi riservata.

La 31enne, con cui è stato fidanzato per circa un anno, ora prega per lui

Il pugile si stava preparando per il prossimo match: doveva debuttare nei pesi mediomassimi, il 24 marzo prossimo all’Allianz Cloud di Milano. L’incontro era attesissimo.

Diletta prega per il suo ex: i due sono stati insieme dall’estate del 2019 fino a quella del 2020, condividendo il loro amore anche sui social. Scardina proprio nell’autunno 2020 ha partecipato a Ballando con le stelle, la famosa trasmissione di Rai Uno condotta da Milly Carlucci. In coppia con la ballerina Anastasia Kuzmina, si è classificato al quarto posto. Tifoso interista, ha sempre detto di coltivare il sogno di diventare attore. Ora i tifosi e tutti quelli che gli vogliono bene vivono ore di ansia e paura per lui.