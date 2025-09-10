''Dicevano che la moglie perfetta non esiste'': Elettra Lamborghini festeggia il compleanno del marito Nick con una supertorta

La cantante e conduttrice 31enne celebra Afrojack, sposato nel 2020, che compie 38 anni

Per lui dolci personalizzati: lei sfoggia una collana che costerebbe oltre 74mila euro

Il 9 settembre c’è una data speciale da celebrare. Elettra Lamborghini festeggia il compleanno del marito Nick con una supertorta. Organizza un party casalingo di ben 24 ore per Afrojack, sposato nel 2020: il famoso dj e produttore musicale compie 38 anni. Lui è convinto di avere accanto la donna ideale. “Dicevano che la moglie perfetta non esiste!”, sottolinea.

Prima arriva la dedica sul social. La cantante e conduttrice 31enne scrive: “Alla persona più divertente, leale, bella dentro e fuori, intelligente, talentuosa, creativa, generosa e amorevole che io abbia mai incontrato. Buon compleanno amore mio Afrojack. Ti meriti tutto! Ti amo tantissimo”.

Poi si aprono i festeggiamenti. I dolci sono addirittura due, personalizzati. Uno, una naked cake a due piani, ha colature di cioccolato, tanti frutti di bosco e sopra la scritta: “Happy Birthday Nick”. L’altra è tutta decorata con la pasta di zucchero, super colorata. In cima campeggiano loro: c’è Elettra insieme al consorte adorato e il loro cane, un levriero italiano. E’ una torta a tema ‘famiglia’.

La Lamborghini per l’occasione indossa pantaloni comod e canottiera, tutto black. Al collo ha una collana firmata Van Cleef & Arpels. E’ il modello Sautoir Vintage Alhambra a 20 motivi: costo, si legge sul sito ufficiale, 74.000 euro. E’ abbinata a orecchini Sweet Alhambra: 2.760 euro.

La giornata è tutta per Afrojack: Elettra è davvero appagata insieme a lui e lo ama alla follia.