Elisa Isoardi single a 40 anni: ''Non sono una preda in amore, sono tosta e indipendente...difficilissima''

Elisa Isoardi è entrata negli ‘anta’ lo scorso 27 dicembre. Single a 40 anni, a Gente rivela: “Non sono una preda in amore, sono tosta e indipendente... difficilissima”. Sul compleanno che rappresenta quasi un ‘giro di boa’ dice: “E’ come se avessi fatto un balzo e mi trovassi su un punto più alto, dal quale posso vedere bene la vita vissuta finora. E’ una posizione di privilegio che mi permette di pro- iettare lo sguardo in avanti. Per crescere, migliorare e proseguire il mio cammino con slancio, senza fermarmi. E’ un’età importante e ammetto che vedere quel quattro mi fa un certo effetto. Ma se mi proponessero di tornare indietro, magari a vent’anni, direi senza esitazioni ‘no, grazie’”.

La conduttrice non tornerebbe indietro: “A vent’anni ero piena di sogni e ambizioni, mi buttavo nelle cose alle quali credevo con slancio misto a sana incoscienza. Volevo essere ma non potevo essere, perché ero troppo giovane e acerba di esperienze. Ero arrivata a Ro- ma dalle montagne piemontesi alla conquista di qualcosa che nemmeno sapevo. Ora ho capito che la grande conquista fatta in questi anni sono stata io”.

Elisa chiarisce: “Oggi sento di avere più consapevolezza, più solidità e, forte dell’esperienza maturata nel lavoro”. Ha festeggiato i 40 anni a Roma in hotel: era andata a fare massaggi e gli amici l’hanno sorpresa facendole trovare palloncini e torta. Dell’amore ora non pare aver bisogno. La Isoardi sottolinea: “Sono single, serena e vivo bene questa dimensione. Ora sono animata dalla passione per il lavoro, che ho ripreso con gioia dopo un paio di anni di stop ed è fondamentale per il mio equilibrio. Non cerco l’amore a tutti i costi, ma se dovessi fare un incontro positivo, di quelli che fanno battere il cuore, allora potrei scardinare la ‘singletudine'”.

La presentatrice non è mai stata una ‘preda’ facile, ammette: “Forse non sono mai stata una preda. Per me l’amore è uno scambio reciproco, l’unione di due teste e due cuori, non l’azione di uno alla conquista dell’altro. Di un uomo amo l’intelligenza e il fatto che rispetti nel profondo il mio essere donna”. E su di lei fa sapere: “Sono genuina, generosa, tosta e molto indipendente. Io so stare da sola, bado a me stessa e non mi appoggio a nessuno. Se questo significa essere una donna difficile, allora sono difficilissima”.