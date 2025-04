''Ci hanno rubato tutto'': Elisa Isoardi mostra la denuncia dopo il furto di telefono, carte di credito e documenti, cosa è successo

La conduttrice derubata durante le riprese di Linea Verde: si è rivolta alla Questura di Livorno

Brutta disavventura per la la 42enne: racconta tutto sul social, con lei Monica Caradonna

E’ stata vittima di una brutta disavventura durante le riprese di Linea Verde, che conduce in tv. Si trovava in Toscana. E’ Monica Caradonna, amica e collega, a svelare insieme a lei quel che è successo nelle sue IG Stories. Elisa Isoardi mostra la denuncia dopo il furto di telefono, carte di credito e documenti ed esclama: “Ci hanno rubato tutto”. Si è rivolta alla Questura di Livorno per avere giustizia.

“Ringrazio davvero la Polizia, perché sono stati molto efficienti - esordisce la 42enne - Ci hanno rubato tutto. Hanno rotto il van, non so con cosa, mi hanno rubato la borsa e il telefono, quindi vi saluto da qua”.

Il furto è avvenuto la mattina del 23 aprile. Elisa è costretta a svelare di essere stata derubata approfittando dello smartphone di Monica, dato che non ha più il suo. “Portafogli, carte di credito, tutto. Bel danno. Ora torno a Roma, per fortuna con me c'è mio nipote che mi porta. Erano le sue vacanze”, continua la presentatrice. Non perde il sorriso e fa vedere la denuncia. Poi conclude: “C’è di peggio. L’unica cosa che bisogna fare in questi casi è non perdere la pazienza”.