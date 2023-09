Elisabetta Canalis dopo il divorzio torna più sexy che mai alla Fashion Week di Milano: foto

L’ex velina 45enne in total black e con le gambe in mostra alla sfilata evento Calzedonia

La sarda è super glamour e accattivante con il suo look

Elisabetta Canalis si tira indietro la lunga chioma, a cui regala un effetto bagnato, indossa un body nero, lascia le gambe scoperte, mostrandole muscolose e affusolate con sopra collant velati, e indossa uno spolverino trasparente sempre black. Dopo il divorzio da Brian Perri torna sexy più che mai alla Fashion Week a Milano.

Elisabetta Canalis dopo il divorzio torna più sexy che mai alla Fashion Week di Milano

L’ex velina 45enne è magnifica, glamour e accattivante, alla sfilata evento Calzedonia. Si lascia fotografare tutta sola. La serata è ricca di sorprese, a farle compagnia, favolose quanto lei, Melissa Satta, anche lei con un passato sul bancone di Striscia la Notizia, e Cristina Marino, moglie di Luca Argentero.

Alla serata mondana anche Cristina Marino, moglie di Luca Argentero

La Canalis si diverte un mondo. Il suo fisico non subisce scossoni: è bella e affascinante. Lo show Calzedomania A Legs Celebration, dopo il successo dello scorso anno a Parigi, è approdato nel capoluogo lombardo. La missione è quella di celebrare i collant e la bellezza delle donne. Eli è la testimonial ideale con il suo iconico outfit da front row.

Osserva le performance degli artisti circensi sul palco allestito e poi balla e sorride con le amiche. A fine serata anche una cena tutti insieme appassionatamente. Con lei non c’è quello che da tempo viene identificato come il suo nuovo fidanzato, Georgian Cimpenau. Per alcuni i due sono semplicemente tanto amici e si allenano spesso insieme. Ma le foto scattate alla coppia anche in estate fanno pensare a una vicinanza molto più intima. Lei sulle questioni di cuore rimane in silenzio e si gode ogni attimo della sua vita ‘post Brian’, da cui ha avuto Skyler Eva, che il 29 settembre compirà 8 anni, e con cui rimane in buoni rapporti.