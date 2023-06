Elisabetta Canalis e il presunto fidanzato Georgian Cimpeanu insieme anche a Milano per il mega concerto di Tiziano Ferro: guarda

L’ex velina 44enne e il campione di kickboxing 29enne vanno a San Siro all’evento musicale

La sarda non ha mai ufficializzato la relazione, i due però sono inseparabili

Elisabetta Canalis, tornata single, dopo l’addio a Brian Perri, da cui ha avuto Skyler Eva, 8 anni il prossimo 29 settembre, non ha mai ufficializzato finora la relazione con Georgian Cimpeanu. L’ex velina sarda e il campione di kickboxing, anche suo trainer, però, sono inseparabili. Negli ultimi mesi sono stati avvistati più volte l'una accanto all'altro, sia a Los Angeles, dove la 44enne vive, sia in Italia. Sono insieme pure a Milano, ancora una volta. Lei e il presunto fidanzato 29enne vanno in auto con un amico al mega concerto di Tiziano Ferro a San Siro.

“Sono qui con Marco e il piccolo Giorgy ferma a un semaforo. Stiamo andando dal mitico Tiziano a San Siro: ultima data. Non vedo l’ora di sentire ‘Sere Nere’”, rivela la Canalis in un video postato nelle sue IG Stories in cui si vede chiaramente l’atleta nato in italia di origini rumene seduto sul sedile posteriore dell’auto.

I due allo stadio cantano a squarciagola

Elisabetta è sorridente, felice. Al concerto canta e si scatena. Sente finalmente Ferro che intona davanti all’immenso pubblico allo stadio “Sere Nere” e la canta a squarciagola. Vicino ha l’adorato Niky Epi, il suo hair stylist di fiducia. Ma non c’è solo lui. Cimpeanu non la molla un istante: non la perde mai di vista. E così i rumor sul legame sentimentale tra i due diventano ancora più insistenti…

La Canalis in questi giorni è in Italia dove ha partecipato a una serie di eventi fashion. E’ pure nuovamente salita sul ring. Ha sfidato Angelica Donati in un match di kickboxing nello stile kick light nel corso della Night of Kick and Punch 14 – Black Tie Edition alla Reggia di Venaria, a Torino.