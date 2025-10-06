Elisabetta Canalis a Milano sulla moto di un famoso ex rugbista: ecco chi sarebbe il suo nuovo amore

L’indizio sembrerebbe confermare i gossip sulla vicinanza tra la 47enne e il 32enne…

Il gossip gira vorticoso nell’aria da giorni e giorni, avvalorato anche da una paparazzata di Chi a fine settembre scorso. Elisabetta Canalis nelle sue IG Stories si fa vedere a Milano sulla moto di un famoso ex rugbista. Il suo nuovo amore, stando alle voci, sarebbe Alvise Rigo, 32enne sportivo e modello, volto divenuto popolare in tv grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle nel 2021.

La 47enne, tornata single, dopo la fine della relazione con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, parrebbe essere ‘pericolosamente’ avvicinata ad Alvise. La foto in coppia ancora non arriva, ma l’ex velina, tornata ancora una volta in Italia da Los Angeles, si lascia fotografare in centro sul bolide a due ruote.

Rigo ha una forte passione per i viaggi, lo sport adrenalinico e la vita ‘on the road’ proprio a cavallo delle moto. Ha persino collaborato con famosi brand che producono motociclette e non ha mai nascosto il desiderio di partecipare a una Parigi-Dakar. Lui ed Elisabetta si sarebbero conosciuti nel 2024 sul set del reality Physical: da 100 a 1, a cui hanno partecipato entrambi. Stando a Chi lui sarebbe diventato il suo “rifugio” sicuro.