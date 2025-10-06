Venerdì scorso, mentre da Milano viaggiava verso Roma, è stata derubata del bagaglio

“Spero che tutto il ricavato del furto vada solo e soltanto in medicine per il ladro", aveva detto a caldo

Giorgia Palmas nelle sue Storie parla dello scippo in treno subìto. Venerdì, mentre viaggiava da Milano verso Roma, è stata vittima del furto della valigia. Torna sulla brutta vicenda e confessa: “Mi sento in pericolo a ogni passo”.

"Mi sento in pericolo a ogni passo": Giorgia Palmas parla dello scippo in treno, è stata vittima del furto di una valigia

“Un individuo mi ha rubato dal treno (vagone executive) la valigia ed è sceso a Rogoredo dileguandosi - aveva svelato a caldo l’ex velina - Non vi posso dire la sensazione di smarrimento e la delusione che provo. Oltre al danno per tutto quello che ho perso e al disagio perché non ho quello che mi serviva per oggi. Ero affezionatissima a quella valigia dato che l'avevo da 15 anni, mi ha accompagnato in tante stagioni della mia vita”.

“Qualcuno dirà che dovevo stare più attenta - aveva proseguito Giorgia - ma un po’ perché sono in executive, un po’ perché la valigia era proprio sopra di me e chi l’ha presa stava sistemando il suo finto bagaglio, non mi sono accorta, o forse penso ancora che le persone non siano tutte dei delinquenti pronti a fregarti o farti del male. E aggiungo che io e altre due persone ci siamo accorti in due minuti del fatto, ma si era già dileguato di corsa giù dal treno”. La Palmas aveva concluso: “Ovviamente spero che tutto il ricavato del furto vada solo e soltanto in medicine per il ladro”.

La 43enne torna in un video sull’accaduto e spiega: “Diciamo la verità, chi è tra noi donne che va in stazione contenta e tranquilla? Ma io mai nella vita, perché mi sento in pericolo ad ogni passo", confessa nel video. Desidera che in futuro ci siano maggiori controlli.

Ringrazia i follower: “Da quando ho condiviso la storia in cui vi raccontavo che sono stata vittima di uno scippo in una stazione di Milano mi avete scritto davvero tantissimi messaggi di solidarietà e di vicinanza". "Spero davvero che si possano intensificare i sistemi di controllo sui treni, sulla metro… anche partendo dalle stazioni perché tante volte già lì sono i problemi”, sottolinea. Poi si fa vedere nuovamente in treno col marito Filippo Magnini: con lui accanto si sente sicura.