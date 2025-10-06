"Mi emoziono ancora": Katia Pedrotti fortemente commossa e in lacrime in tv, ecco perché

La 47enne con gli occhi lucidi parla del suo compagno di vita da 20 anni, il marito Ascanio Pacelli

I due sono genitori di Matilda, nata nel 2007, e Tancredi, venuto al mondo nel 2013

Lui ora è opinionista del Grande Fratello di Simona Ventura. Katia Pedrotti in tv è fortemente commossa e in lacrime quando parla del marito Ascanio Pacelli, da cui ha avuto Matilda, nata nel 2007, e Tancredi, nel 2013. “Mi emoziono ancora”, confessa ospite a Verissimo. Se il 51enne la guarda lei si ‘scioglie’.

Stanno insieme da 20 anni, un amore fortissimo. “Vent'anni d'amore, ma io non me ne rendo conto, mi sento sempre una ragazzina, tutto questo tempo non me lo sento sulle spalle. A mia madre dicevo che non mi sarei mai sposata e che volevo sempre essere libera e invece sono stata fortunata ad averlo incontrato”, spiega la 47enne.

Katia conferma la grande attrazione fisica con Ascanio, di cui aveva già parlato lui, sempre a Verissimo: "Noi ci piacciamo tantissimo, quando lui mi guarda io ho ancora le farfalle nello stomaco. Il segreto è anche un buon sano egoismo, a me piace dedicare del tempo a me stessa e lo fa anche lui. Quando lo guardo mi emoziono ancora”.

Una piccola crisi c’è stata, dopo la nascita della primogenita. La Pedrotti rivela: “Diciamo che è una crisi sua. Prima vivi il momento dei fidanzati e io avevo gli occhi a cuore per Ascanio, ma quando diventi mamma, la tua attenzione la dai di più a tua figlia. Quando lui si è sentito lasciato in disparte me l'ha detto, il dialogo in una coppia è importante, io sono una che ragiona tanto e mi sono detta che aveva ragione e quindi ho ripreso in mano la situazione".

“Quando diventa mamma, spesso una donna tende a mettersi da parte, invece una donna deve sempre mantenere un pizzico della sua femminilità”, chiarisce ancora l’ex gieffina. Parla poi del bullismo subìto: “C'era una ragazza che si era infatuata di me. Io non lo vedevo, ma mia mamma sì. Quando ho capito cosa stava accadendo, mi sono allontanata. Lei quindi, mi faceva le ronde quando andavo a scuola, mi controllava. Nel percorso che facevo per andare a scuola, mi aspettava con altre ragazze. L'ho detto immediatamente ai miei genitori e ho denunciato”.

Sui figli Katia dice: “Sono deliziosi, fare il genitore non è facile. Quando sono piccoli uno magari si scoccia perché si svegliano la notte, non hai dormito, poi magari non vuole mangiare l’omogeneizzato, la mela che hai tritato, ma in realtà è più difficile quando diventano grandi perché è molto più di testa ed una soddisfazione immensa davvero, per quello che ne farei un altro di figlio”.