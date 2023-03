Elisabetta Canalis si è separata dal marito Brian Perri? Paparazzata a Milano con l'istruttore di kickboxing: foto

Da tempo di vocifera che l’ex velina sia in crisi con chirurgo ortopedico da cui ha avuto Skyler Eva, 7 anni

La 44enne e Georgian Cimpeanu, 29 anni, a cena, poi lui entra nel palazzo dove sta lei e ci rimane per ore

Il matrimonio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri è arrivato ai titoli di coda? Da tempo di vocifera di una grande crisi tra l’ex velina e il chirurgo ortopedico. I due, genitori di Skyler Eva, 7 anni, non si fanno più vedere insieme, sia agli eventi mondani che sui social. Ora Chi lancia una bomba, pubblica le foto che immortalano la 44enne a Milano insieme al campione e istruttore di kickboxing Georgian Cimpeanu, 29 anni. Eli si è separata?

Elisabetta Canalis si è separata dal marito Brian Perri? Paparazzata a Milano con l'istruttore di kickboxing

Elisabetta e Georgian si conoscono da tempo. Si sono allenati insieme sia a Los Angeles che a Milano. Lo sportivo era anche alla sfilata della MFW dove ha partecipato pure la sarda, quella di Diesel. Il settimanale li ha sorpresi a cena con una coppia di amici al ristorante Sant Ambroeus. Non è tutto. Alcuni scatti ritraggono Cimpeanu, dopo cena, mentre suona al citofono del palazzo in cui, poco prima, è entrata la Canalis. Nero su bianco racconta che, dopo essere entrato, sarebbe rimasto lì per ore…

La 44enne e Georgian Cimpeanu, 29 anni, a cena, poi lui entra nel palazzo dove sta lei e ci rimane per ore

Elisabetta al momento è chiusa nel più stretto riserbo. Non una parola sulla sua frequentazione e neppure su Brian, 55 anni, conosciuto nel 2013 e sposato l’anno dopo in Sardegna, nella stessa chiesa che frequentava quando era una bambina.

Da tempo di vocifera che l’ex velina sia in crisi con chirurgo ortopedico da cui ha avuto Skyler Eva, 7 anni

Eli e Georgian si conoscono da molto tempo

“Mio marito è un essere umano speciale”, aveva detto più volte lei. Aveva aggiunto: “Oltre ad amarmi, vuole il mio bene. E’ al mio fianco sempre, nella gioia e nel dolore. Tollera i miei difetti. Quando le amiche mi chiedono consigli sentimentali, io dico: ‘Mai perdere di vista il vero motivo per cui quella persona l’hai sposata’”.

I due si sono allenati insieme sia a Los Angeles che a Milano

I due hanno sempre smentito, finora, le voci che li volevano vicini all’addio. Stavolta, però, non aprono bocca. E Georgian parrebbe essere vicinissimo alla Canalis, forse non solo per la passione condivisa per la stessa disciplina da combattimento.