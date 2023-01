Elodie e Andrea Iannone sempre più innamorati: ''Andranno a convivere''

La loro storia prosegue a gonfie vele: i due fotografati mentre si baciano in strada a Milano

La cantante romana ha preso casa nel capoluogo lombardo e…

Elodie e Andrea Iannone sono pazzi l’una dell’altro. La cantante romana 32enne e il pilota di MotoGp 33enne, ex fidanzato di Belen e Giulia De Lellis, proseguono la loro storia appassionati: sono sempre più innamorati. Chi li mette in cover sul settimanale mentre si scambiano un bacio appassionato in strada a Milano. Il giornale svela: “Andranno a convivere”.

Sono una coppia dall’estate scorsa, da quando la loro frequentazione, iniziata durante una vacanza in Puglia, è diventata via, via sempre più assidua. Complici, sorridenti, premurosi l’una verso l’altro, pensano in grande. La Di Patrizi, ex di Marracash, ha lasciato la Capitale e preso casa nel capoluogo lombardo. Al momento fa la spola tra Milano e Lugano, dove abita il centauro, pur di stare col fidanzato. Anche Andrea fa lo stesso. Presto, però, potrebbe non essere più così…

Iannone sta aiutando Elodie ad arredare l’appartamento nuovo: secondo il giornale diretto da Signorini, presto dovrebbe arrivare la convivenza. Prima ci sarà Sanremo 2023, l’ex volto di Amici sarà tra i Big con la canzone “Due”, probabilmente dedicata all’ex, che ormai è definitivamente alle spalle. Nel backstage sicuramente ci sarà lo sportivo a supportarla.