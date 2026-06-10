La cantante romana 36enne si gode paesaggi incantati in barca con alcuni amici: relax assoluto e divertimento

La ballerina 24enne, con cui. è andata in Giappone a metà maggio, le fa sentire la sua vicinanza

Sole, mare cristallino, paesaggi da cartolina e una dedica che non passa inosservata. Elodie si gode una vacanza da sogno in Croazia e conquista i social con un album fotografico che racchiude tutta la magia dell'Adriatico. A rubare la scena, oltre alla sua bellezza mozzafiato, è il dolcissimo messaggio lasciato da Franceska Nuredini sotto il post della cantante: “Sei la più bella del mondo”.

Elodie si gode la Croazia, Franceska Nuredini la incanta: ''Sei la più bella del mondo''

Poche parole, ma sufficienti a raccontare il legame speciale che unisce la popstar romana e la giovane ballerina. Le due, sempre più affiatate, continuano a far sognare i fan con la loro complicità. Già lo scorso maggio si erano regalate una romantica fuga in Giappone. Ora, seppur momentaneamente lontane, il filo che le lega appare più forte che mai.

Nelle immagini pubblicate su Instagram, Elodie sfoggia un fisico impeccabile in bikini, tra tuffi, giornate in barca e bagni nelle acque turchesi della Dalmazia. Uno spettacolo naturale che sembra fatto apposta per esaltare la sua bellezza mediterranea.

La cantante romana 36enne si gode paesaggi incantati in barca con alcuni amici: relax assoluto e divertimento

Il viaggio della 36enne è un vero itinerario tra alcune delle mete più affascinanti della Croazia. Tra le protagoniste del suo album c'è Korcula, l'incantevole isola dalmata spesso soprannominata la "piccola Dubrovnik". Qui Elodie passeggia tra vicoli in pietra, balconcini fioriti e scorci che si affacciano direttamente sul mare.

La cantante ha poi fatto tappa a Racisce, pittoresco villaggio di pescatori immerso nella quiete della costa settentrionale dell'isola: un angolo autentico e lontano dal turismo di massa, perfetto per chi cerca privacy e relax. Non manca una sosta a Comisa, sull'isola di Lissa, dove Elodie si lascia conquistare dalla celebre spiaggia di Gusarica. Un paradiso che sembra uscito da una cartolina.

La Di Patrizi è partita con alcuni amici

Nel suo tour croato c'è spazio anche per Stari Grad, sull'isola di Hvar, una delle città più antiche d'Europa. Tra pietra bianca, porticcioli suggestivi e tramonti dorati, la cantante si immerge nell'atmosfera elegante e rilassata di uno dei luoghi più esclusivi dell'Adriatico.

Le immagini raccontano giornate leggere trascorse in barca con gli amici, tra risate, sole e libertà. Eppure, nonostante la distanza, il pensiero sembra correre spesso a Franceska. Il commento lasciato dalla 24enne sotto le foto è diventato immediatamente virale, raccogliendo migliaia di 'like'.

La danzatrice le fa sentire la sua vicinanza

Del resto, tra Elodie e Franceska la sintonia è evidente. Complici, affiatate e sempre più presenti l'una nella vita dell'altra, continuano a vivere la loro storia lontano dagli eccessi mediatici, senza, però, rinunciare a piccoli gesti pubblici che raccontano molto più di qualsiasi dichiarazione.