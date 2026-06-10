La 42enne al settimo cielo per l’11enne, pronta ad affrontare la middle school

Accompagna la ragazzina alla cerimonia di consegna dei diplomi ed esulta

Un momento semplice, di quelli che ogni mamma custodisce nel cuore. Bianca Balti lo condivide con i suoi follower, raccontando tutta l'emozione per un traguardo importante della figlia Mia, che conclude le elementari negli Stati Uniti ed è pronta ad affrontare la middle school. La top model 42enne pubblica sui social, nelle Storie, alcune immagini e un messaggio pieno d'amore dedicato alla bambina 11enne, nata dalla relazione con Matthew McRae. "Indovinate chi oggi conclude la quinta elementare?", scrive Bianca.

Bianca Balti emozionata per Mia: la figlia conclude le elementari e la top model celebra

Accompagna la figlia verso una giornata speciale "Sto andando a piedi alla scuola elementare per l'ultima volta”. Poi fa vedere la ragazzina durante la consegna dei diplomi e aggiunge: “L’amore della mia vita, Mia”. La Balti ripercorre anche gli anni trascorsi alla Carpenter Community Charter School di Los Angeles, scuola che Mia ha frequentato dal 2021. "Ho avuto un'esperienza meravigliosa con la scuola pubblica a Los Angeles. Cinque anni fantastici alla Carpenter Community Charter School. Mi mancherete tantissimo. E’ davvero vero che tutto è possibile quando una comunità si unisce e collabora", sottolinea.

Per Bianca questo è un periodo particolarmente felice e intenso. Dopo la lunga battaglia contro il tumore alle ovaie, scoperto al terzo stadio nel settembre 2024, ha affrontato con coraggio l'intervento chirurgico e le cure necessarie, tornando gradualmente a riprendersi la sua vita, il lavoro e la serenità. Oggi appare più forte che mai. Accanto a lei c'è il compagno Alessandro Cutrera, mentre la famiglia continua a rappresentare il suo punto fermo. Oltre a Mia, Bianca è anche mamma di Matilde, 19 anni, nata dalla precedente relazione con Christian Lucidi.

La 42enne al settimo cielo per l’11enne, pronta ad affrontare la middle school

Il post dedicato alla più piccola delle sue figlie arriva proprio come una fotografia di questa nuova fase della sua esistenza, fatta di gratitudine, di normalità ritrovata e di quei piccoli grandi momenti che assumono un valore ancora più speciale dopo aver attraversato il buio.