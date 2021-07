Elodie diventa attrice proprio come Emma: ecco che film girerà

Elodie Di Patrizi diventa attrice. La cantante ha accettato un’interessante proposta lavorativa e farà parte del cast di un progetto per il grande schermo. Un po’ come un paio d’anni fa ha già fatto la collega Emma Marrone, che è stata protagonista de ‘Gli Anni Più Belli’ di Gabriele Muccino. La 31enne romana ha spiegato: “Quest’esperienza significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare. Sono emozionata e onorata di prendere parte al nuovo progetto di Pippo Mezzapesa”.

Il regista è infatti proprio il pugliese Pippo Mezzapesa. Il cineasta ha fatto sapere di aver voluto fortemente l’artista romana, che ha raggiunto la popolarità grazie alla partecipazione ad ‘Amici 15’ nel 2016, per il suo aspetto fisico ma anche per il suo carattere. “Elodie è forza, istinto, bellezza. Quello che cercavo per un personaggio all’incrocio bruciante dei sentimenti. Sono felice che cominci con me questo nuovo percorso”, ha dichiarato.

Scritto da: la Redazione il 23/7/2021.