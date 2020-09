Elodie e Marracash bellissimi e innamorati sul red carpet di Venezia 77: foto

Elodie e Marracash sono bellissimi sul red carpet di Venezia 77. Sfilano l’una accanto all’altro innamorati e felici. Sono sbarcati alla Mostra del Cinema organizzata alla Biennale e tutti gli obiettivi sono per loro: la super coppia resiste.

La cantante 30enne e il rapper 41enne portano l’amore in passerella: è la loro prima volta sul tappeto rosso inaugurale di Venezia, stanno insieme da un anno e continuano a essere appassionati. Sguardi complici sottolineano la grande intesa che li lega.

VIDEO

Di solito schivi e poco mondani, si regalano una serata da sogno. Elodie è splendida ed elegantissima con indosso l’abito argento firmato Versace aderentissimo e con spacco vertiginoso.

Sul tappeto rosso per la proiezione del film inaugurale "Lacci", di Daniele Lucchetti, Elodie e Marracash si divertono un mondo. L’ex volto di Amici è abbagliante, sembra una diva di Hollywood. Il rapper la cinge e la bacia. E’ orgoglioso di avere accanto una donna tanto sensuale, favolosa con il vestito bustier tutto cristalli e metal mesh scelto dalla sua brava stylist, Ramona Tabita. Lo ha abbinato a sandali altissimi che calza con disinvoltura ai piedi.

La Di Patrizi e King Marracash hanno trascorso l’estate insieme, in Sicilia. Prima c’era stata anche la quarantena in coppia. Qualche lite è stata inevitabile, ma l’amore trionfa. “Lui è un uomo non facile e io sono una donna complicata”, aveva confessato l’artista. Sono riusciti a trovare un’equilibrio e a Venezia 77 illuminano il red carpet come non mai.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/9/2020.