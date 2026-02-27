Prima va da Prada col look bon-ton, poi da Emporio Armani look da diva con la pancia scoperta

Chi l’avrebbe voluta incedere in coppia con la sua ‘amica speciale’ rimane deluso. Elodie snobba Sanremo: alla Milano Fashion Week arriva da regina tutta sola. Prima va da Prada col look bon-ton, poi da Emporio Armani look da diva con la pancia scoperta. In serata, sul palco si esibisce insieme a Franceska Nuredini e le altre sue danzatrici per il secondo brand con alcune delle sue hit.

La Di Patrizi per la prima sfilata sceglie una gonna midi tagliata dritta e sopra un maglioncino a maniche corte aderente. Lo porta con sotto una camicetta bianca. Ai piedi un paio sling-back total black col tacco alto e una borsetta del marchio che più volte l’ha vestita. Il nuovo taglio che le arriva poco più giù delle spalle le dona. Il long bob stavolta è vaporoso e ondulato.

La romana 35enne si sposta da Emporio Armani. Il look è favoloso. Ha una giacca oversize in velluto nero. Sotto la giacca, un crop top nero brillante che le lascia completamente nuda la pancia. Indossa pantaloni larghi in tartan grigio. Anche in questo caso la chioma è leggermente ondulata. Per lei accessori minimal e occhialoni scuri: tutto griffato.

Elodie si prende i riflettori, non si lascia incantare da Kendall Jenner, seduta in prima fila con lei, che si presenta. Più tardi dà il meglio di sé sul palco, sempre per Armani: a un party della maison si esibisce con il suo corpo di danza al gran completo. Accanto c’è Franceska, la 23enne ballerina che pare proprio essere inseparabile dall’ex volto di Amici, dopo l’addio a Iannone.