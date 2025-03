''Non volevo una relazione ma con lui è la storia della mia vita'': Elodie racconta in tv quanto è innamorata di Andrea Iannone

La cantante 34enne e il pilota 35enne sono una coppia unitissima da circa tre anni

Elodie si gode il successo e soprattutto il batticuore, che non passa. In tv, a Verissimo, racconta quanto è innamorata di Andrea Iannone, a cui è legata da circa tre anni. "Non volevo una relazione ma con lui è la storia della mia vita", confessa.

La cantante 34enne ha trovato stabilità sentimentale e grande feeling col pilota 35enne. "Con Andrea è stato un colpo di fulmine, io di solito ci metto un po' per capire le persone, ma quella con lui è la storia della mia vita. Era un momento in cui non volevo una relazione, ma ho subito capito che essere umano fosse e volevo renderlo felice”, confessa la romana.

Il centauro di Vasto è capace di starle accanto nel modo giusto. “Lui fa lo stesso con me, ci siamo capiti, abbiamo delle fragilità in comune, ma anche delle forze e io sono orgogliosa della sua capacità di sostenere il dolore. Riesce comunque a essere solare, gioioso. Ci amiamo molto, siamo una grande squadra. Ci supportiamo a vicenda ed è una relazione matura, adulta, fatta di comprensione, di abbracci e di amore”, aggiunge la Di Patrizi.

Elodie viene da un quartiere popolare della Capitale, Quartaccio, essere cresciuta lì le è servito: “Oggi la verità è l'unica cosa veramente importante, il mio quartiere mi ha insegnato anche questo e sono orgogliosa delle mie origini umili, delle persone che mi hanno cresciuta, delle mie amiche che sono donne forti, che hanno sfidato la vita, sono le mie persone preferite al mondo insieme alla mia famiglia”.

Su di lei l’ex volto di Amici sottolinea: "Io vivo di cose semplici, potrei vivere anche senza il mio lavoro, sto bene con poco. Oggi mi sono svegliata, ho fatto una passeggiata, ho comprato due tulipani e sono tornata a casa felice. Le cose semplici, per me, sono le cose importanti. Oggi, dopo anni di fatica, mi guardo con più amore".