Il cantante 59enne innamorato di una donna che ha 25 anni meno di lui

Lei è italianissima, va è di casa in Messico, dove il romano ormai va spessissimo

Ora non ci sono più dubbi. Eros Ramazzotti i primi di marzo aveva confessato a tutti il suo nuovo amore, pubblicando una foto in cui si faceva vedere mentre baciava sulle labbra una donna. Non aveva, però, svelato di più: l’identità della ragazza, neppure ‘taggata’, era rimasta avvolta nel mistero. Ci ha pensato Chi a darle un nome e un cognome. La nuova fidanzata del cantante si chiama Dalila Gelsomino. I due, come testimoniano le storie sul profilo di lei, erano insieme in un locale di Cancun già lo scorso 28 ottobre, quando il romano ha compiuto 59 anni. Il settimanale racconta tutto: età, professione e dove si sarebbero conosciuti.

Eros Ramazzotti e la nuova fidanzata insieme già ad ottobre, spuntano le immagini: età e professione, ecco chi è lei. La foto con cui il cantante è uscito allo scoperto con lei, Dalila Gelsomino

Dalila ha appena compiuto 34 anni, 25 meno di Ramazzotti. Eros il 6 marzo aveva pubblicato l’immagine che li ritraeva intimi in coppia proprio in occasione del compleanno della Gelsomino. “Auguri amore mio”, aveva scritto. I due erano stati paparazzati insieme anche lo scorso dicembre a Milano mentre andavano a pranzo insieme, ma la ‘situazione’ pareva troppo tranquilla e così il settimanale non vi aveva dato importanza, credendo che Dalila fosse una delle tante amiche dell’artista. Non è così.

Il 59enne e la 34enne erano a Cancun, in Messico, 'vicini vicini' il 28 ottobre, quando Eros ha compiuto 59 anni

La Gelsomino, nata a Milano, classe 1986, ha studiato al liceo classico Beccaria, compagna di banco di Matilde Gioli. Ha conseguito la laurea in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo all’Università Cattolica. Ha conqistato anche una borsa di studio alla New York University ad Albany.

Tra la coppia c'era già feeling

Capelli castani, occhi scuri, per un po’ ha fatto la modella, come pure aveva fatto la madre. Poi si è dedicata al lavoro di pr e organizzazione eventi.

Dalila è nata a Milano, nel 2016 si è trasferita a Playa del Carmen

Appassionata della musica pop, Dalila ha pure tentato la carriera di cantante, esibendosi dal vivo in locali ed eventi fashion. Nel 2016, così scrive il giornale, si è trasferita a Playa del Carmen, in Messico, dove anche ora vive e lavora nel settore immobiliare e quello dell’ospitalità. Sarebbe proprio lì che avrebbe conosciuto Eros.

La ragazza è una bellezza mediterranea

Ultimamente Ramazzotti, proprio a proposito dei frequenti viaggi in Messico, a Il Messaggero aveva detto: “Appena posso vado. Quel modo di vivere vorrei che diventasse il mio presente e il mio futuro. Tutto è più vero e positivo”. E, a proposito degli affari di cuore, aveva confidato: “Qualcosa di buono adesso c’è”. E’ lei: Dalila.