Tra i protagonisti della quinta edizione del reality show, era una ragazza imponente con i suoi 127 kg

Mary Segneri, 43 anni, continua la sua dieta, vuole arrivare a una 42, rivela come in tv a La Volta Buona

Si sposerà con Salvatore, che ha 21 anni più di lei: ne ha compiuti 64. Mary Segneri, ex gieffina, ora inviata del programma Affari Vostri, perde 60 chili e oggi è, così, quasi irriconoscibile. Racconta la sua storia su Rai1, a La Volta Buona, dove si parla ancora una volta di nutrizione e sane abitudini alimentari.

Mary Segneri, ex gieffina, perde 60 kg, oggi é irriconoscibile: la sua storia su Rai1

Tra i protagonisti della quinta edizione del reality show, la 43enne era una ragazza imponente. “Pesavo 127 chili, ho perso 60 chili con la nuova dieta e ora indosso una taglia 46. A me piacerebbe, per il giorno del mio matrimonio, arrivare a una 42/44. Il mio compagno ha un po' di pancia quindi, perché non dimagrire? Noi prima abbiamo fatto le analisi del sangue”, svela. Adesso ha adottato il giusto stile di vita.

Il suo squilibrio ha origini lontane: “La babysitter per farmi stare tranquilla mi comprava un barattolo di cioccolata e me lo dava come se fosse yogurt. Io lo finivo e lo andavo a nascondere”. La madre, in studio accanto a lei, aggiunge: “Io non ho mai comprato la cioccolata per evitare che ne abusasse. Poi ho scoperto che glieli comprava la babysitter Ida. L'ho licenziata subito”.

Parla del suo dimagrimento a La Volta Buona: accanto alla 43enne c'è la madre

Mary si è rivolta a una dietologa, che le ha prescritto la “dieta del minestrone”. “Lo preparavo, ma lei non lo mangiava il minestrone. Tornando da scuola, l’ho vista di nascosto mentre usciva da una pizzeria”, confida il genitore alla Balivo. Giorgio Calabrese, famoso nutrizionista, anche lui tra gli ospiti del programma, sottolinea: “Bere il minestrone costantemente, non fa bene, crea problemi. Diluisci, dreni e togli liquidi. Però quando riprendi a mangiare normalmente, il peso che si riprende è il doppio”.

Prima pesava 127 chilogrammi: ora porta una 46 ma desidera arrivare a una 42/44

Con gli anni e affidandosi finalmente a professionisti seri Mary, in passato pure vittima di bullismo a causa delle sue forme, è rinata. Lo ha fatto non solo per estetica: è dimagrita pensando alla sua salute.