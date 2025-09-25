La ballerina 54enne annuncia la sua dolorosa perdita sul social: è devastata

Dedica con una vecchia foto in bianco e nero il suo toccante ricordo a chi non c’è più

E’ devastata. Per Rossella Brescia arriva, terribile, il terzo gravissimo lutto in poche settimane: è morto il suo adorato papà. “In quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita”, scrive in un toccante post sul social.

''In quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita'': terzo gravissimo lutto per Rossella Brescia in poche settimane

La scomparsa del padre è avvenuta poco dopo quella delle sorelle dell’uomo, zie della ballerina 54enne. Rossella pubblica scatti in bianco e nero che ritraggono il genitore scomparso insieme alle due donne e scrive: “In quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita. Eravate cosi uniti, vi siete presi per mano anche adesso… come facevate sempre. Grazie per l’amore che mi avete insegnato, grazie perché se sorrido sempre lo devo a voi. Buon viaggio papà, zia Maria e zia Titina”. E aggiunge: “P.s. Il mio papà era un sarto meraviglioso, gli abiti nella foto sono confezionati da lui”.

La Brescia aveva parlato del momento complicato che viveva il papà a Verissimo. Lei lo stava affrontando con la madre e le due sorelle, Donatella e Grazia. “Purtroppo è un periodo un po' così della mia vita in famiglia perché mio papà non sta bene. Mio papà si è ammalato di Alzheimer, è nell'ultima fase di questa terribile malattia ed è una terribile malattia perché ti toglie veramente la dignità. Se mio padre sapesse che devo fargli la barba e lo devo curare così nell'intimo, vorrebbe sicuramente morire ed è una cosa che mi trafigge il cuore”, aveva rivelato.

La ballerina 54enne annuncia la sua dolorosa perdita sul social: è devastata. E' morto il papà

“Mio papà non mi riconosce più, vorrei anche solo 10 secondi di vita perché mi riconoscesse, sarebbe bellissimo. Quando mi vede non mi dice nulla, mi guarda, ed è la cosa che mi strazia il cuore perché gli vorrei dire tante cose che son successe, tante cose che non saprà mai”, aveva poi svelato colma di dolore.