Aurora Ramazzotti, odalisca a Milano: parterre e foto backstage con look Missoni 

Gli outfit sono due, uno più scanzonato, col minidress a righe, l’altro sicuramente più eccentrico

Capelli sciolti con le onde per il primo e sorriso sbarazzino, per il secondo cambia tutto: c’è il turbante

A Milano la Fashion Week richiama una pioggia di vip. Aurora Ramazzotti si fa notare con i look Missoni. Le immagini dal parterre e le foto dal backstage che condivide nelle Storie raccontano le scelte della 28enne. Alla sfilata del famoso marchio sceglie un outfit estivo e sbarazzino, scanzonato, con indosso un minidress del brand smanicato e con la gonna cortissima a pieghe. Poi, nell’ascensore, si mostra ai follower con altri capi del brand, che tagga: questa volta è versione ‘odalisca’.

Sorride entusiasta. La 28enne lascia a casa il piccolo Cesare, il figlioletto di 2 anni, e anche il futuro marito Goffredo Cerza. Aury, prima di sfilare sul red carpet dell’evento e accomodarsi in prima fila nel front-row, si lascia truccare e acconciare la lunga chioma, che porta sciolta con la riga in mezzo, come sempre. La arricchisce con alcune onde sulle punte: la ragazza è adorabile.

Col secondo outfit del brand la 28enne si trasforma...

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti poi sorprende tutti: il suo secondo outfit è tutto da ammirare: gonna lunga in tessuto dai toni scuri illuminato da fili lurex, top coordinato a fascia incrociata e ventre scoperto. Sopra ha una giacca che porta aperta e un favoloso e trendissimo turbante sulla testa. In versione ‘odalisca’ è affascinante. Lei qualche tempo fa a Elle sul suo stile ha detto: “Direi spontaneo, influenzabile e meteoropatico”.