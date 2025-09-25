Pasquale La Rocca, la verità su quel che pensa davvero di Barbara d’Urso

Il danzatore napoletano 36enne entusiasta di essere in coppia a Ballando con la conduttrice 68enne, che stima

In pista saranno la coppia che tutti vogliono vedere (e criticare). Anche i giurati li attendono con ansia: sabato 27 settembre Ballando con le Stelle prenderà il via su Rai1, Pasquale La Rocca sa che sarà inevitabilmente al centro dei riflettori insieme a lei. Il danzatore napoletano 36enne al Corriere della Sera confida la verità su quel che pensa davvero di Barbara d’Urso. E’ entusiasta di essere il suo partner: l’ha sempre stimata.

“Quando ho saputo che sarei stato il maestro di Barbara sono davvero stato entusiasta. L’ho guardata tanto in televisione negli anni e l’ho sempre ammirata e pure i miei genitori e i miei nonni sono stati contentissimi. Sono suoi fan e vogliono conoscerla”, sottolinea al giornale.

“Siamo una vera coppia, in tutti i sensi. C’è sintonia, energia... - racconta La Rocca - Lei è super determinata e conoscerla da vicino evidenzia davvero la sua forza che già a distanza si percepisce. Ha una professionalità straordinaria. Ed è così di natura. La prima volta che ci siamo visti ci siamo abbracciati, abbiamo scambiato qualche frase in napoletano. Ma quando c’è da lavorare, si lavora. Lei è una macchina da guerra perfetta”.

La presentatrice e attrice “si sta fidando e affidando” a lui. Barbara, per Pasquale “ha attitudine al ballo, ha il suo stile, è sexy, sensuale e ha una fisicità giusta che aiuta: una media altezza e bellissime gambe”. Quando gli si domanda se, durante il dancing show, potrebbe innamorarsi di Carmelita, lui, diplomatico, replica: “Ma come si fa a non amarla? E’ bella ed è una strafiga straordinaria…”.