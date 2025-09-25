''Non è finita'': Carolyn Smith si commuove parlando del tumore nel decimo anniversario di quella terribile diagnosi

La giudice di ‘Ballando con le Stelle’ ha scoperto la malattia il 2 ottobre del 2015

A pochi giorni dal decimo anniversario di quella data, ha aggiornato i follower

Il carcinoma al seno non è guarito, lei deve continuare le cure con costanza

Si commuove spiegando che è dura, ma che lei non ha intenzione di mollare

Carolyn Smith si è commossa durante una diretta social parlando della sua malattia.

La giudice di ‘Ballando con le Stelle’ combatte con un tumore ormai da ben 10 anni. Proprio fra pochi giorni ricorrerà l’anniversario della diagnosi del carcinoma al seno.

Nel giorno della conferenza stampa del programma, che riprenderà il prossimo 27 settembre su Rai1, ha voluto chiacchierare con i suoi follower di Instagram seduta su un soleggiato balcone di Roma.

“Quest’anno, il giorno 2 ottobre, sto ‘celebrando’… qualcosa, un ‘compleanno’… 10 anni fa mi hanno detto della mia situazione oncologica: ‘Hai un tumore’”, ha spiegato Carolyn, scozzese in giuria nel talent di Milly Carlucci ormai dal lontano 2007.

“Sono ancora qui, sto facendo un cu… grande come una casa per stare al meglio possibile, perché la mia situazione non è finita. Io costantemente sto facendo le cure, perché non sono libera di dire ‘è guarito’… magari…”, ha aggiunto.

Ma non perde mai l’entusiasmo: “Però io mi sveglio ogni giorno sempre disciplinata, mi guardo allo specchio e mi dico ‘mi sono svegliata, positiva, buona giornata, tutto sta andando bene’. Io lotto, ma sempre con quella bellissima curva sulla mia bocca, il sorriso”.

Carolyn commossa mentre parla della malattia

“La vita anche con tutte le problematiche che abbiamo è bella, e noi possiamo cambiare”, ha continuato la 64enne.

“Io ho sempre detto a tutti i miei medici che ringrazio Dio che sono una ballerina. Perché mi ha salvato, il ballo, la musica e ancora di più - poi smetto perché mi sono messa a piangere - voi. Senza il pubblico, senza il vostro supporto, era molto più dura”, ha concluso con gli occhi lucidi.