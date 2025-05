''Esprimetevi senza offendere né Antonella né Elisabetta'': l'ex della Gregoraci interviene in sua difesa dopo gli insulti di alcuni follower, cos'è successo

La 45enne commenta un post del 34enne, i follower si scagliano contro di lei

Giulio Fratini corre in suo aiuto. L’ex della Gregoraci interviene in sua difesa dopo gli insulti di alcuni follower. “Esprimetevi senza offendere né Antonella né Elisabetta”, scrive. Tutto accade perché lui annuncia l’apertura di un bar all’interno di un albergo che appartiene a suo padre. La showgirl, facendo riferimento all’uomo, commenta con un semplice: “Sandro”, arricchito da un cuore. Segno di confidenza col genitore dell’imprenditore toscano a cui è stata legata per due anni. Si scatena l’inferno.

“FEDE Cocktailab - svela Fratini - Mio padre Sandro una sera d’estate di tanti anni fa, arrivato a casa da una giornata di lavoro, mi disse : ‘Ho comprato l’Hotel Balestri’! Avevo non più di 12 anni, non ricordo bene… ma ricordo nitidamente un quadro di un’anziana signora ‘Fede Annunziata Wittum Balestri’. Mi divertiva e mi incuriosiva l’espressione di quella particolare signora. Oggi ‘Fede’ rende omaggio ad una donna visionaria che ha sfidato le convenzioni del suo tempo con coraggio e creatività. La sua eredità ispira il concept del locale, che unisce tradizione e innovazione in un ambiente sofisticato. Con l’ambizione di entrare a far parte dei migliori locali al mondo, Fede Cocktailab si propone come punto di riferimento per gli amanti dei cocktail e della buona cucina”.

Eli ha ‘l’ardire’ di commentare. I fan dell’attuale fidanzata di Giulia, Antonella Fiordelisi, ritengono che sia fuori luogo e l’attaccano, gli ammiratori della Gregoraci replicano. La polemica, tra insulti, critiche e accuse, ha inizio e pare non finire più.

Fratini, solitamente lontano da queste beghe e che è rimasto in buoni rapporti con l’ex, è costretto a metterci una pezza. “Non mi è solito rispondere su IG pubblicamente. Credo che una delle più sincere forme di rispetto è ‘ascoltare’ (leggere in questo caso) ciò che un'altra persona ha da dire… leggendo vi rispetto. Con lo stesso rispetto vi chiedo di rispettare il mio passato e presente. Esprimetevi, dite il vostro pensiero…ma senza offendere né Antonella né Elisabetta. Dietro ad ogni schermo c'è spesso una persona che può soffrirne, me compreso. Sono sicuro che con queste mie poche righe non riceverò il risultato sperato…mi basterà aver convinto pochi di voi. Con rispetto, Giulio”, sottolinea.