L'ex Miss Italia Claudia Andreatti organizza il baby shower per il bambino in arrivo a Lugano, in Svizzera, e c'è anche un'amica famosa: foto

La 36enne incinta è felicissima per l’invito raccolto dalle persone più vicine a lei

A settembre scorso ha annunciato la seconda gravidanza, avrà un altro maschietto, si chiamerà Edoardo

E’ felicissima per l’invito raccolto dalle persone a lei più care. Tutte le accarezzano l’enorme pancione e lei le lascia fare. L’ex Miss Italia Claudia Andreatti organizza il baby shower per il bambino in arrivo nella sua bella casa a Lugano, in Svizzera, dove vive con il compagno Andrea Tognola e il piccolo Alessandro Andrea, venuto al mondo l’1 marzo del 2021. Il bimbo avrà un fratellino, il secondo bebè della 36enne si chiamerà Edoardo. Le amiche sono tutte lì, tra di loro ce n’è una famosa, Laura Barriales.

L'ex Miss Italia organizza il baby shower per il bambino in arrivo a Lugano, in Svizzera, e c'è anche un'amica famosa

Claudia, ex modella, conduttrice tv, ultima “signorina buonasera” della tv di Stato indossa una camicia in chiffon nera con mezzo collo e maniche lunghe e sotto jeans comodi alla caviglia. Sotto porta deliziose scarpe col tacco.

Claudia Andreatti sorride: ha un pancione esplosivo. Le donne a cui vuole più bene sono lì, tra di loro c'è Laura Barriales

Tutte la coccolano e le toccano il ventre

Ha tirato su i capelli e sorride felice. In casa l’allestimento è perfetto, tutto nei toni del celeste e del bianco. Sulla tavola troneggiano una quantità di dolcetti infinita. Ci sono anche tanti pupazzetti a forma di cervo e orsacchiotto, stelle, palloncini e candele. La festa è riuscitissima.

Il party è riuscitissimo: arriva la foto di gruppo

La Andreatti, già madre di Alessandro Andrea, venuto al mondo l’1 marzo del 2021, avrà un altro maschietto, si chiamerà Edoardo

Le amiche la coccolano, le scattano foto che poi condividono sul social. La Andreatti fa un breve discorso in cui le ringrazia per aver accettato di esserci. Si brinda con un calice di champagne, al suo fianco c’è pure la Barriales, che vive sempre a Lugano. La 40enne è sposata con l’imprenditore ticinese Fabio Cattaneo e mamma di Melania, 4 anni, e Romeo, 2 e mezzo. E’ legata a Claudia da una forte amicizia. Entrambe hanno lasciato in Italia per amore. La Barriales sulla scelta della Svizzera, aveva detto anche che lì si sente più sicura: “Non ho paura di girare in monopattino con mia figlia, a volte lascio il passeggino in un angolo della strada e poi lo ritrovo lì. Non mi capita in nessuna altra parte d’Europa”.