Ezio Greggio e Romina Pierdomenico sempre più innamorati sul red carpet del Monte Carlo Film Festival: foto

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico si prendono la scena al Monte Carlo Film Festival de la Comédie. Alla 19esima edizione dell’evento, sempre organizzato dal comico e conduttore che nel Principato raccoglie star italiane e internazionali, i due sfilano sul red carpet, davanti ai fotografi presenti, e si mostrano più complici e innamorati che mai. Insieme da quasi quattro anni, il 68enne e la 29enne dimostrano ancora una volta che nel loro legame la differenza d’età non conta.

Smoking rigoroso e classico per Greggio, abito elegante e lungo per la Pierdomenico, Ezio e Romina si tengono per mano: la bellezza statuaria della mora non passa inosservata al Grimaldi Forum. In uno scatto i due sono con Giorgio Damiani, dell'omonimo brand di gioielleria: la Maison ha realizzato gli esclusivi premi che sono stati consegnati a celebrities nazionali ed internazionali durante le premiazioni del 30 aprile.

L‘ex concorrente di Miss Italia 2012, showgirl, modella e conduttrice abbruzzese si prende una pausa dal suo impegno in radio. A marzo scorso ha iniziato la sua collaborazione con Radio 105. Fa parte del cast di 105 Friends, lavora con Tony Severo e Rosario Pellacchia. E’ mondana insieme al compagno di cui spesso nelle interviste non ama parlare. Una ragione c’è. “Perché è una cosa della mia vita che genera pregiudizi. Infatti cerco di fare tutto da sola, questa mia nuova avventura è tutta farina del mio sacco, nessuno ha alzato il telefono per me…”, ha dichiarato tempo fa al Corriere della Sera.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/5/2022.