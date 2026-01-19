Fabio Rovazzi spegne 32 candeline: mega party di compleanno da Carlo Cracco a Milano, ecco chi c’era

- Il cantante e conduttore organizza la festa in Galleria Vittorio Emanuele II, a due passi dal Duomo
- Opta per una cena super realizzata dal famoso chef stellato: affitta l’intero locale
Fa le cose in grande e condivide tutto sul suo profilo Instagram. Il 18 gennaio Fabio Rovazzi spegne 32 candeline, il suo mega party va in scena nel ristorante di Carlo Cracco a Milano. Organizza la festa in Galleria Vittorio Emanuele II, a due passi dal Duomo, il cantante e conduttore opta per una cena gourmet firmata dal famoso chef stellato, ex giudice di MasterChef Italia. Affitta l’intero locale per accogliere i suoi tanti ospiti. Non bucano l’appuntamento Michelle Hunziker, accompagnata dall'amico Jonathan Kashanian, Massimo Boldi e molti altri.
Fabio è casual, con indosso un particolare maglione che sfuma dal verde scuro a quello acido. Accanto a lui la fidanzata Lucia Pizzuto, a cui è legato da quasi 4 anni. Cracco, con indosso la divisa da cuoco, è lì anche nel momento della gigantesca torta al cioccolato, quello in cui tutti gli intonano il classico “tanti auguri a te”.
Due lunghe tavolate accolgono gli invitati, circa cinquanta persone. Tra i vip presenti impossibile non notare Annalisa, Michelle Hunziker, l’ex vincitore del Grande Fratello Jonathan Kashanian e Giuseppe Cruciani, voce storica de La Zanzara.
C’è anche il ‘Cipollino’ nazionale, Massimo Boldi. Il comico attore e Rovazzi si lanciano in un karaoke divertentissimo, intonano “Sapore di sale”. Tutti si divertono, ridono e brindano, contenti per le pietanze servite che soddisfano il palato. Fabio è soddisfatto e reposta tutto sui social.