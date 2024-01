''Quando ho detto che stavo con lei non mi credevano'': Fabio Troiano parla di Eleonora Pedron in tv e svela la reazione del padre

L’attore 49enne è innamoratissimo: “Sono quasi 5 anni insieme: sono volati!”

Fabio Troiano a La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo, presenta il nuovo film che lo vedrà protagonista al cinema, “Periferic Love”. In tv non parla solo della sua professione e della carriera, ma pure della compagna Eleonora Pedron, conduttrice e modella 41enne eletta Miss Italia nel 2002. L’attore svela la reazione del padre quando ha saputo che si era legato a una donna così bella: “Quando ho detto che stavo con lei non mi credevano. Mio padre diceva: ‘E che Miss Italia si mette con te?!’”.

La padrona di casa gli domanda della compagna, il 49enne è felice di condividere la sua gioia per la relazione che prosegue nel migliore dei modi. “Alla fine sono quasi 5 anni, ma passati velocemente. Quando stai bene con una persona volano gli anni. Noi, anzi, lei è in continuo movimento rispetto a me. Nel senso che lei è una che ha voglia sempre di viaggiare. Avendo i figli, si muove, va, è molto organizzata. Tutto questo io sicuramente no”, svela. “Sei il terzo figlio di Eleonora?”, gli domanda ironicamente la Balivo."Esattamente sono il terzo figlio grande di Eleonora”, replica Troiano ridendo. La Pedron è madre di Inés, 14 anni, e Leon, 13 avuti da Max Biaggi.

“Ma voi vivete a Monte Carlo insieme?”, domanda Caterina. “No, viviamo un po’ lì, un po’ qui a Roma, un po’ a Torino. Ci muoviamo, così almeno non lasciamo tracce”, fa sapere Fabio scherzoso.

L’artista aggiunge: “Lei adora viaggiare, viaggerebbe perennemente, io invece sono molto pigro. Quando organizza un viaggio, perché è lei che organizza tutto, viaggio, hotel, aereo, a un certo punto ti fa: ‘Partiamo’. E io: ‘Nooo! Di nuovo, e dove andiamo?’. E lei dice un posto e io: ‘Perché?’. E ho proprio l’ansia. Poi, invece, quando arrivo, la verità è che sto bene dove sto. Quindi in realtà lei riesce a scovare in me quell’Indiana Jones che c’è da qualche parte”.

“Tu su di lei hai detto una cosa molto bella: ‘E’ una bellezza oggettiva, ha lo sguardo di un lupo, uno sguardo pazzesco. E’ una donna forte, appassionata e molto passionale. Fa ridere, è molto ironica, è positiva e sa anche cucinare: fa un tiramisù spettacolare. Difficile non innamorarsi di una donna così’”, gli fa notare la presentatrice. Fabio la ascolta con attenzione e poi ribatte: “Assolutamente sì, confermo tutto quel che ho detto”. Il pubblico applaude. La Balivo sorridendo commenta: “E’ bello vedere un uomo così innamorato”.