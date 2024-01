Famiglia reale inglese, periodo nero: a sei mesi dal tumore al seno, Sarah Ferguson scopre un altro tumore maligno

La duchessa di York ha scoperto che un neo era in realtà un melanoma

Ora si troverebbe in convalescenza in Austria

Per la famiglia reale inglese è un periodo davvero nero. Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta nel 2022 e l’ascesa al trono di Re Carlo, i problemi di salute tra i membri della ‘Firm’ si sono moltiplicati.

Stavolta è Sarah Ferguson, 64 anni, una delle figure più spumeggianti della famiglia, ex moglie del disgraziato Principe Andrea (le accuse di pedofilia lo hanno reso un reietto) e quindi ex nuora della defunta Elisabetta, ha scoperto un tumore della pelle.

Sarah Ferguson, 64 anni, ha scoperto un melanoma pochi mesi dopo i trattamenti per un tumore al seno

Come se non bastasse, la notizia è arrivata appena sei mesi dopo i trattamenti per un cancro al seno.

A parlarne è stato il suo portavoce al tabloid The Sun: “In seguito alla diagnosi di una forma precoce di cancro al seno quest'estate, a Sarah, duchessa di York, è stato ora diagnosticato un melanoma maligno”.

“Il suo dermatologo ha chiesto che diversi nei fossero rimossi e analizzati mentre la duchessa si sottoponeva a un intervento di chirurgia ricostruttiva dopo la mastectomia, e uno di questi è stato identificato come canceroso”, ha aggiunto il rappresentante.

“Sta facendo ulteriori indagini per essere sicura che sia stato scoperto nelle fasi iniziali”, ha proseguito.

“Chiaramente, un'altra diagnosi subito dopo il trattamento per il cancro al seno è stata angosciante, ma la duchessa rimane di buon umore”, ha fatto sapere.

Il portavoce ha continuato: “La duchessa desidera ringraziare l'intera équipe medica che l'ha sostenuta, in particolare il suo dermatologo la cui vigilanza ha assicurato che la malattia fosse rilevata presto”.

“Crede che la sua esperienza sottolinei l'importanza di controllare le dimensioni, la forma, il colore, la consistenza e l'emergere di nuovi nei che possono essere un segno di melanoma”, ha concluso.

In questo momento la Ferguson dovrebbe essere in convalescenza in Austria, presso l’esclusiva clinica Mayrlife.