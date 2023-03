Il compagno Alessandro Matri riprende tutto ridendo, la 33enne in lacrime: “Io sto male”

Arriva la motoslitta a prelevare l’ex velina, spaventatissima e bloccata dalla paura

Federica Nargi è in lacrime, terrorizzata. Il compagno Alessandro Matri, ridendo a crepapelle, la riprende così. L’ex velina 33enne ha un attacco di panico sulle piste da sci e viene portata via dal soccorso a sirene spiegate. L’ex calciatore non crede ai suoi occhi e ironizza, la romana però replica: “Tu ridi, ma io sto male!”.

Federica Nargi ha un attacco di panico sulle piste da sci e viene portata via dal soccorso a sirene spiegate

Federica e Alessandro stanno trascorrendo qualche giorno in montagna, sulle Dolomiti, con le loro due bambine, Sofia, 6 anni compiuti il 26 settembre scorso, e Beatrice, che il prossimo 16 marzo spegnerà 4 candeline. Sono in totale relax. Eppure ecco arrivare, improvviso, l’attacco di panico della Nargi, forse per colpa di una pista troppo impegnativa per lei. La showgirl, ora anche imprenditrice con la sua linea per il make up, si blocca, si toglie gli sci e chiama, piangendo, il soccorso sulla neve.

La motoslitta arriva e preleva la showgirl

La motoslitta con tanto di barella arriva prontamente. Lei, chiaramente, si accomoda dietro al guidatore: non ha avuto alcun incidente, è solo spaventata, non ha necessità di stendersi. “Panico, paura… Che stai facendo? Cosa stai aspettando? Giura che sta venendo da te l’ambulanza”, dice Matri nel video in cui riprende la compagna. “Tu ridi, ma io sto male!”, risponde Federica con la voce rotta, vicina al pianto.

Il 38enne continua a ironizzare sull'accaduto

“Una storia triste”, ironizza ancora il 38enne. Che poi saluta la Nargi: “Ciao amo’, un attacco di panico, così fu”. La motoslitta accende nuovamente la serena e va via con Federica sopra.