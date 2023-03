Il portiere della Nazionale Gigio Donnarumma compie 24 anni: alla mega festa c'è anche Leo Messi. Foto

Il calciatore del PSG, campione d’Europa con gli azzurri nel 2021, organizza un party pazzesco

L’argentino 35enne, suo compagno di squadra in Francia, non può mancare

Gigio Donnarumma, all’anagrafe Gianluigi, organizza una mega festa per i suoi 24 anni, compiuti il 25 febbraio. Il portiere della Nazionale festeggia alla grande il compleanno, con gli amici più cari e la fidanzata, Alessia Elefante, 26 anni il prossimo 25 maggio. E al party c’è anche il suo compagno di squadra al Psg, Leo Messi.

In foto il calciatore con la fidanzata Alessia Elefante

Il calciatore, ex Milan, sceglie in famoso locale di Parigi, dove ora vive. Si affida alle sapienti mani di Giorgia Farina per l’evento. La wedding planner ed event creator non bada a spese per la festa lussuosa.

L’allestimento è spettacolare: Donnarumma brinda con lo champagne davanti a un dolce magnifico tra orchidee, palme e piante ornamentali. Su una scritta al neon alle sue spalle si legge: “Gigio’s birthday 24”.

Messi, campione del mondo con l’Argentina al Mondiale in Qatar, 35 anni, è lì e si diverte un mondo. Si scatta selfie con gli altri ospiti, firma palloni ai bambini presenti: non potrebbe essere diversamente per la Pulce, del resto. E' un giocatore straordinario.

Donnarumma ha esordito in prima squadra a 17 anni, in Nazionale l’anno seguente. Con il Milan ha vinto una Supercoppa italiana. Sono stati, parole sue, “otto anni fantasrtici”. Poi, però, ha detto addio all'Italia: ha deciso di accettare l’offerta faraonica del Psg.

Donnarumma posa con i suoi affetti più cari, arrivati in Francia per la festa

La famiglia è il suo centro. Recentemente Gigio ha detto: “Sono la cosa di cui sono più grato, loro e la mia fidanzata. Mamma e papà mi sono sempre vicini. Mi hanno dato una buona educazione, dandomi pure la forza di andare avanti da solo quando da ragazzo sono andato via di casa. Hanno fatto tanti sacrifici per me”. A Parigi sta benissimo: è un compleanno felice.