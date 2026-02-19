''Io e la mia socia dopo 18 anni dopo'': Federica Nargi e Costanza Caracciolo si preparano per tornare a Striscia la Notizia

- La romana 36enne e la siciliana sua coetanea in sala prove sono instancabili, anche se…
- “Non ce la faccio più”, sottolinea una delle due, provata dopo tanti balli e allenamenti per essere al top
Sono state tra le più iconiche, da sempre rimpiante. Federica Nargi e Costanza Caracciolo si preparano per tornare a Striscia la Notizia: saranno tra i protagonisti della quinta puntata del tg satirico di Antonio Ricci in onda in prima serata questa sera, giovedì 19 febbraio, su Canale 5. “Io e la mia socia 18 anni dopo”, scrive la mora, facendosi vedere il sala prove con la bionda.
Le due, 36 anni compiuti, una nata a Roma, l’altra a Lentini, in Sicilia, sono instancabili. Tornano a ballare i loro stacchetti, pronte a esibirsi nella popolarissima trasmissione. Il fisico snello e muscoloso le aiuta, anche se Federica alla fine ammette: “Non ce la faccio più, giuro!”.
La Nargi e la Caracciolo nel 2008 hanno partecipato ai provini per il programma Veline, in cui si sceglievano le future ballerine dell’edizione di Striscia: a Chioggia furono elette vincitrici e approdarono così al tg satirico. Il loro successo fu strepitoso e furono confermate per quattro stagioni.
Ora ricompaiono nella stessa trasmissione, promossa in prime time, da ospiti. Cercheranno di dare il loro meglio e prendersi quella scena che, in fondo, non hanno mai perso. Amiche anche nella vita, Federica è legata ad Alessandro Matri dal 2009 e da lui ha avuto due figlie: Sofia, nata il 26 settembre 2016, e Beatrice, nata il 16 marzo 2019. Costanza è accanto a Bobo Vieri, sposato nel 2019, dal 2017: pure lei dall’ex calciatore ha avuto due bambine: Stella, nata il 18 novembre 2018, e Isabel, nata il 25 marzo 2020.